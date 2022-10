Mărturia dureroasă făcută de influencerița Mimi, pe internet: „Am plâns 136 de zile la rând. Mă întrebam tot timpul când o să se termine”. După dezvăluirea sa, Andreea Raicu i-a transmis un mesaj

In articol:

Mimi și Sebastian Dobrincu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă care s-a sfârșit cu un scandal de proporții. La scurt timp după separare, influencerița a oferit o serie de detalii despre relația pe care a avut-o cu afaceristul, spunând că după despărțire a trecut printr-o perioadă foarte grea.

La momentul respectiv, după declarațiile tinerei, Sebastian Dobrincu a spus că nimic din cele spuse de fosta lui parteneră nu reprezintă un adevăr și tot ceea ce a făcut Mimi este o simplă victimizare, venind la rândul lui cu câteva ”probe”.

Cu toate acestea, în prezent, Mimi susține că a trecut peste toate încercările vieții, dar și peste ultima perioadă care o pusese la pământ, iar acum este mai bine ca niciodată.

„Mă făceau să cred că voi fi iubită și apreciată doar dacă sunt victimă”

Povestea de dragoste dintre Mimi și Sebastian Dobrincu nu s-a terminat în termeni amiabili, asta pentru că la scurt timp după separare, influencerița l-a acuzat pe fostul iubit că a înșelat-o, însă afaceristul a ieșit public și a comentat declarațiile tinerei, spunând că nu este adevărat.

Acum, a trecut aproape un an de la scandalul în care cei doi au fost implicați, iar Mimi susține că sufletul ei s-a vindecat complet și este mai bine de cât a fost vreodată.

„Anul trecut am trecut prin cea mai grea perioada din toată viața mea. Am plâns 136 de zile la rând. Da, le-am numărat pentru ca ma întrebam tot timpul când o sa se termine. Nu era vina nimănui ca eram așa, nici măcar a mea pentru ca nu alegeam in mod conștient sa fiu trista. Într-o dimineața, după multe discursuri și cărți ascultate despre cum funcționează mintea și ce înseamnă depresia, m-am trezit repetându-mi in minte “break the cycle”- atunci am înțeles ca depindea de mine sa opresc tristețea in care trăiam.

Am devenit conștientă de faptul ca tipare mentale greșite ma făceau sa cred ca voi fi iubita si apreciata doar dacă sunt victima, așa ca ma complăceam in acest rol in mod involuntar pentru ca asta era limbajul de iubire pe care îl învățasem in copilărie. Cu alte cuvinte, pentru ca aveam nevoie de iubire atunci când eram mică dar nu știam cum sa o cer, creierul meu a inventat un mod simplu prin care sa o obțină instant: victimizarea. Procesul petrecându-se in subconștient, a stat ascuns mult timp pana am reușit eu sa îl văd. In momentul in care am realizat ca mintea mea ma sabota si ma făcea sa fiu trista, atunci pentru mine viața s-a schimbat radical. A trecut aproape un an de când am intrat in procesul de vindecare. Astăzi pot sa spun ca sunt mai bine decât am fost vreodată in toată viața mea.

Acest bine a venit cu foarte multă căutare, motivație si munca, atât in terapie cât si in restul timpului in care mi-am îmbibat mintea cu mindset-uri constructive, pozitive si înalte vibrațional. Nimic nu trece de la sine. Am învățat ca daca ai o problema, nu o sa dispară stand pe spate si așteptând sa vina cineva sa ți-o rezolve. Nimeni nu e dator si nici nu are chef sa îți rezolve ție sau mie problemele. Suntem singurii responsabili de absolut tot ce trăim. Vindecarea vine din interior. Oricine se poate vindeca dar nu oricine își dorește sa se vindece si totul tine de perspectiva din care privești situația” , a dezvăluit Mimi pe Instagram.

De asemenea, după ce postarea influenceriței a devenit virală, la rândul său, și Andreea Raicu i-a transmis un mesaj tinerei: „Felicitări pentru onestitatea și vulnerabilitatea ta, Mimi. E minunat că la vârsta ta ai avut curajul să cauți să înțelegi de ce trăiești ce trăiești. Ești o inspirație”.

