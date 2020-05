In articol:

Un cadru medical din Suceava face mărturii tulburătoare din mijlocul focarului de coronavirus. Cadrul medical a declarat sub anonimat că deși s-a infectat cu coronavirus la serviciu a muncit program normal. Testele de coronavirus au venit abia după ce cadrul medical se vindecase și a fost internat deși nu mai avea niciun simptom.

„Am lucrat de la începutul lui martie, cu simptome Covid, însă fără febră. În condiții de neimaginat. Pe 11 aprilie m-am izolat. Nu mai puteam nici fizic, nici psihic. Pe 14 aprilie m au testat, pentru că nu avea cine sa vină la muncă, nu de altceva. Între timp covidul și-a făcut treaba. Mi-a fost tare rău, dar am supraviețuit, acasă. Când m-am făcut bine a venit și rezultatul. Pozitiv. La al doilea test, tot pozitiv. Eu nu mai aveam niciun simptom. Dar m-au obligat să mă internez. De ce?! Pentru că nu mai aveau internați. Dispoziție internă”, povesteste cadrul medical, potrivit Știriest.

Cadru medical bolnav de coronavirus, internat în spital fără să fie consultat pe perioada spitalizării

Cadrul medical mai povestit că deși are probleme cardiace, pe întreaga perioada a spitalizarii, nu a fost consultat. Mai mult, femeia s-a declarat oripilată de sistemul medical românesc și a decis să demisioneze.

Citeste si: Coronavirus România 13 mai 2020: 224 de noi cazuri de îmbolnăvire. Bilanţul total ajunge la 16.002

“Am stat 9 zile pe un pat de spital, fără nicio analiză, fără nicio investigație, fără tratament. Am ieșit negativa la test pentru că trecusera doua luni de când am contactat virusul. Am probleme cu inima. Nu m-a consultat nimeni. Ce sa mai zic de oamenii sărmani care vin cu speranța sa se facă bine. Cine sa ii facă bine? Covid există și este spurcat, pentru unii este mortal, dar interesele, afacerile care se fac pe seama lui sunt imense. Mi-am dat demisia. Am unele principii morale care ma împiedică sa lucrez pt un asemenea sistem. Poate o sa fac foamea, dar nu îmi pare rău”, a conchis acesta, sub protecția anonimatului.