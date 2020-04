Mărturii emoționante din zona roșie de la Spitalul din Timișoara

Izolati de familii, si inconjurati doar de 4 pereti, pacientii infectati cu coronavirus care sunt tratati la Spitalul de Boli infectioase Victor Babes asteapta cu sufletul la gura sa plece acasa. Intre cei bolnavi dar care acum se simt bine este si un cadru medical de la serviciul de ambulanta din Timisoara. Faptul ca a ajutat la salvarea de vieti i-a adus infectarea cu virusul nou:



”Lucrez la ambulanta. Cred ca l-am luat de la pacienti, nu imi dau seama. M-am simtit rau intr-o zi si am sunat conducerea si le-am zis sa ma testeze. Ca simptome, dureri de cap, lipsa gust si miros si imi ardea toata fata si ochii in cap”.

Ingenuncheata de virus a fost si o pacienta care a inceput sa aiba simptome desi n-a avut contact decat cu sotul ei. Barbatul a iesit negativ pentru covid-19:



”Doar cu sotul am stat. Si sotul nu are nimic. Doar cu el am stat si nu inteleg de unde l-am putut lua. Eu cand am venit aici nu puteam sa merg, daca faceam 3 pasi pana la baie simteam ca nu pot sa respir sau imi batea inima foarte rau”.

La Victor Babes, sunt disponibile 250 de paturi, intre care douasprezece sunt pe terapie intensiva. Momentan, unitatea medicala nu este plina: sunt 120 de pacienti cu coronavirus internati aici, intre care doar 5 mai sunt in stare grava, la ATI. Cei care au vazut moartea cu ochii spun ca au invatat o lectie din aceasta experienta ce a schimbat omenirea:



”Cu boala asta...sa pretuim mai mult viata si sa avem grija de noi ca munca, munca si niciodata n-am mai avut timp pentru noi. Ar trebui sa ne dea de gandit ca....cam ajunge! Intr-o zi trebuie sa ne vedem si de viata noastra”

In acest spital recunoscut pentru profesionalism, medicii s-au organizat inca de la inceputul pandemiei. Asa se face ca aici au fost cei mai multi pacienti vindecati si niciun cadru medical infectat.

”Noi nu am introdus personal fara echipament. Sa fim foarte bine intelesi: pe locul intai este sa nu infectam niciun cadru medical”, spune Dorin Vancea, medic la Spitalul de Boli Infecțioase Timiș.In vizita facuta ieri la Timisoara, insusi Ministrul Nelu Tataru a laudat activitatea medicilor din Banat, care au reusit sa fie un real exemplu pentru spitalele din intreaga tara.