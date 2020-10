Mărturiile cutremurătoare ale comisarului care a strâns probele din cenușa de la Colectiv: „Nu văzusem niciodată atâtea cadavre la un loc”

Clubul Colectiv [Sursa foto: Facebook]

În urmă cu cinci ani a avut loc un eveniment care avea să marcheze și să îndolieze o țară întreagă. Pe data de 30 octombrie 2015 a avut loc incendiul de la Colectiv în urmă căruia zeci de vieți au fost curmate și tot atâtea familii au rămas îndoliate. O dată cu tragedia Colectiv, multe hibe ale sistemului de sănătate au fost scoase la suprafață și nu numai. În zilele ce au urmat de după incendiu, oamenii au ieșit în stradă, iar sub presiunea străzii guvernul de la acea vreme a picat.

In articol:

Noaptea tragediei Colectiv[Sursa foto: Inquam]

Comisarul Florian Eniță este cel care a coordonat cercetarea de la fața locului în tragedia Colectiv. Acesta le-a făcut mărturisiri cutremurătoare jurnaliștilor de la gandul.ro.

În teribila noapte de 30 octombrie 2015, Florian Eniță era la domiciliu. A deschis televizorul și a văzut câteva imagini de la fosta fabrică Pionierul. Știrile începuseră să apară pe toate posturile de televiziune: „ Incendiu la Fabrica Pionierul. Sunt și doi morți”, scria alarmant pe burtierele posturilor de televiziune.

Comisarul care a condus cercetarea la Colectiv: „La fața locului am aflat că sunt 26 de cadavre”

Citeste si: Demisie-şoc în televiziune! „Mulţumesc echipei.” Alertă în media din România - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Nu știam că este inițial clubul Colectiv. Au dat la știri și faptul că sunt două cadavre. În momentul acela Parchetul de lângă Tribunalul București a hotărât să preia dosarul și noi toți de la serviciul omoruri am fost alarmați. Am ajuns acolo fiecare cu ce a putut. Când am ajuns curtea era plină de ambulanțe, de autospeciale. A trebuit să-i lăsăm să-și facă datoria. Nu aveam cu ce să-i ajutăm, nu eram echipați pentru așa ceva. Ambulanțele au acordat primul ajutor, i-au luat pe cei răniți și transportat la spital. La fața locului am aflat că sunt 26 de cadavrele. Erau așezate într-o hală alăturată. Încă o persoană a decedat în drum spre spital. Au fost 27 de decese în noaptea aceea”, își amintește comisarul Florian Eniță.

Comisarul Eniță împreună cu alți trei colegi de la Omoruri a rămas să cerceteze exteriorul locului până în zorii zilei. În noaptea de 30 octombrie spre 31, anchetatorii nu au putut intra în interiorul clubului. Pompierii i-au anunțat că trebuie să aerisească locul. Afară, 26 de corpuri zăceau acoperite cu folie.

„Nu am intrat absolut deloc în interior în noaptea respectivă. Pompierii ne-au spus că trebuie să aerisească. Curtea era plină de obiecte personale pe care trebuia să le marcăm și să le ridicăm ulterior. Au plecat ambulanțele. Au fost examinate cele 26 de cadavre. Cei mai mulți erau foarte arși. Nu văzusem niciodată atâtea cadavre la un loc și mai ales atâția tineri. Au fost duse la IML. Tot ce era în curte și pe o suprafață destul de mare. Ei s-au împrăștiat după ce au ieșit din club prin curte și și-au lăsat obiectele personale. Fie că erau în stare de inconștiență sau de șoc au abandonat obiectele acolo. Era imposibil să supraviețuiești în acel container de tablă. Nu au mai putut deschide acea ușă. Au lovit în ușă, în pereți. Au încercat să scape de acolo dar era imposibil. Nu poti ieși zeci de oameni pe o ușă de 80 de cm. Aici s-a petrcut toată tragedia și au fost cuprinși de flăcări”, rememorează comisarul Florian Eniță.

Colectiv[Sursa foto: Facebook]

”În noaptea de 30 spre 31, în toate spitalele din București s-a desemnat câte un ofițer de la Serviciul Omoruri pentru a stabili starea de sănătatea a fiecărui pacient și pentru a începe o primă audiere. Unii puteau vorbi, alții nu. Cei care erau internați în anumite locuri unde nu se putea pătrunde sub nicio formă. Și aici vorbesc de cei care erau în stare foarte gravă.În momentul în care a izbucnit incendiul unii dintre ei și-au dat seama că nu au pe unde să iasă. La ieșirea din club au ajuns foarte mulți oameni. Acolo s-a provocat o busculadă și nu au mai putut să iasă. Au mers în alte părți la etaj, în zona administrativă. Au fost câteva persoane care s-au ascuns în spatele garderobei, una era un fel de culoar. Acolo focul nu și-a făcut prezența și nici fumul. Au avut noroc că a fost un pic de oxigen și au reușit să scape cu viață din această încercare”, spune polițistul Florian Eniță

Colectiv se poate repeta oricând”

Comisarul avertizează că o tragedie ca la Colectiv se poate repete oricând.

„Dacă ne uităm în centrul vechi funcționează tot felul de cluburi. Acum sunt închise din cauza pandemiei. Dar dacă nu era pandemia ar fi funcționat. Aceste cluburi nu sunt făcute pentru așa ceva. Sunt restaurante care au o singură ieșire și aceea pe trepte cu o singură ușă. Oricând se poate repeta și va fi mai rău. Oamenii nu se mai pot evacua. Unii nu au autorizație ISU și așteaptă să o obțină de câțiva ani de zile. Se poate întâmpla oricând așa cum s-a întâmplat și în altă parte, în SUA sau alte țări”, spune Florian Eniță.

Citeste si: Adina Apostol, supraviețuitoare a tragediei din Colectiv, poveste de viață impresionantă! Spitalul a ajuns a doua ei casă: „Erai efectiv ca într-un film cu zombie”