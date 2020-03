Jamie Baggett este o mamă în vârstă de 28 de ani din Marea Britanie. Ea a ajuns la spital la mai puțin de o săptămână după ce a fost găsită cu o infecție în piept.

„Am o condiție fizică bună, merg des la sală și mănânc sănătos, dar simptomele au crescut rapid”, a declarat Jamie.

Tânăra mămică a fost diagnosticată cu pneumonie, dar și COVID-19. Ea susține că nu a călătorit în străinătate de curând și nici știe să fi intrat în contact cu cineva infectat.

„La începutul lunii am început să am simptome și m-am dus la medic cu ceea ce credeam că este o infecție toracică. Aveam frisoane, febră și am început să am și grețuri. Doctorul mi-a prescris antibiotice și câteva zile mai târziu mă simțeam mai bine. Dar am tot avut o tuse continuă. Am aflat că am pneumonie și am fost diagnosticat cu Covid-19”, a declarat femeia pentru The Sun.

Jamie a povestit că în perioada în care s-a aflat în spital a avut dureri cumplite în zona pieptului: „A fost o durere îngrozitoare, mai ales când tușeam. Am avut o durere constantă și peste tot”.

„Pieptul meu era cel mai rău. Simțeam că sunt înjunghiată de fiecare dată când respiram”, a mai adăugat femeia pentru sursa citată. La un moment dat, femeia a spus: „Am simțit că diavolul era în mine”.

În prezent, Jamie se află acasă împreună cu băiatul ei în vârstă de opt ani. Deși se simte mult mai bine, tânăra mămică se teme pentru sănătatea copilului ei.

Jamie speră că experiențele ei să fie ca un semnal de alarmă pentru ceilalți oameni.