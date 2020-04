Mărturiile cutremurătoare ale unui fotbalist infectat cu COVID-19

In articol:

În vârstă de 28 de ani, suedezul Kamal Mustafa spune că ajuns la spitalul din Goteborg cu ambulanţa, la 3 aprilie, după ce a avut mai multe simptome: dureri de gât, pierderea gustului şi febră.

“Atunci a început infernul. Nu mi amintesc nimic în legătură cu venirea la spital, doar faptul că voiam să îmi smulg pielea de pe mine, atât de fierbinte eram. Infirmierele mă supravegheau permanent. Nu am mai văzut niciodată atât de multe seringi şi ace. Eram foarte bolnav. Priveam în dreapta, unde oamenii erau conectaţi la aparate pentru a putea respira. Priveam în stânga şi era la fel. Atunci am intrat în panică. În general mie nu mi-e frică de nimic, dar sentimentul acela, când eram înconjurat de toate acele persoane, medici, asistente şi anestezişti… Nu am mai trăit niciodată ceva atât de înfricoşător”, a explicat jucătorul.

După trei zile la terapie intensivă, starea fotbalistului s-a stabilizat. Kamal Mustafa este şi acum sub observaţie în spital.

Doi fotbaliști celebri de la Juventus Torino s-au vindecat de coronavirus

Clubul Juventus Torino a anunţat, miercuri, că jucătorii Daniele Rugani şi Blaise Matuidi au fost declaraţi vindecaţi de coronavirus.

La 12 martie, Rugani, în vârstă de 25 de ani, legitimat la Juventus din 2013, a fost diagnosticat pozitiv, el fiind plasat în izolare la domiciliu.

Apoi, în 17 martie, a fost testat pozitiv şi francezul Blaise Matuidi.

Juventus a anunţat, miercuri, că ambii jucători au fost testaţi de câte două ori, fiind declaraţi vindecaţi. (

Foto: Twitter