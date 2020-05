In articol:

Un medic rezident din Iasi care a mers benevol in focarul din Suceava a povestit cosmarul prin care a trecut in perioada petrecuta acolo.

Dr Alina Cigoli a stat 40 de zile la Suceava, in cel mai mare focar de coronavirus din Romania. Medicul iesean a rememorat ce s-a intamplat in spitalul unde a lucrat.

Medicul Alina Cigoli: "Le vedeam plamanii cum se faceau bucati. Mi-am sunat familia si am inceput sa plang"

„Am plecat benevol, nimeni nu ne-a impus. Îmi amintesc primele zile acolo, în cel mai mare focar din țară. În primele zile, numărul de pacienți era extrem de mare. Îi vedeam cum vin câte cinci, șapte într-o ambulanță. Cu toții aveau coronavirus. Inițial nu am crezut nici eu în puterea de infectare cu acest virus. Am înțeles asta în Suceava, când pacienți tineri și bătrâni ajungeau în UPU și trebuia să-i consult. Le verificam plămânul prin Computer Tomograf și vedeam efectiv cum plămânii le erau bucăți, plămânul dispărea. Atunci mi-am sunat familia și am început să plâng la telefon. Am simțit că vreau să renunț”, a declarat Alina Cigoli pentru bzi.ro.

Cigoli sustine ca cei mai speriati erau tinerii infectati cu coronavirus, nu batranii. Multi dintre ei faceau atacuri de panica.

Citeste si: Al doilea val al epidemiei de coronavirus, mai repede decat ne-am fi asteptat. Declaratiile lui Nelu Tataru

Citeste si: VIDEO| Un nou focar de coronavirus la un cămin de bătrâni din Suceava

„Cei mai panicați pacienți erau tinerii. Bătrânii veneau oarecum resemnați și se simțeau vinovați că ne deranjează, spunând că știu că suntem extrem de ocupați și că nu ar vrea să ne deranjeze. Tinerii ajungeau în UPU cu atacuri de panică. Mulți dintre ei nici nu aveau simptome și erau extrem de speriați de ceea ce urmează. Am văzut în fața mea o tânără de vârsta mea cum, imediat după ce am consultat-o, a facut stop cardio-respirator. Atunci am înțeles că boala aceasta este și mai dură decât o văzusem eu. Mi-am sunat familia și i-am rugat din suflet să se protejeze”, a explicat dr Alina Cigoli pentru sursa citata.

Cigoli: "A fost o presiune extrem de mare. Au fost momente grele, am vrut sa renunt si sa plec"

„Cred că fiecare coleg de-al meu se întorcea în cameră și plângea după ce se termina tura. A fost o presiune extrem de mare. Au fost momente grele în care m-am gândit să renunț și să plec. Fetița mea plângea la telefon că voia să mă vadă acasă, eu plângeam de dorul lor și de faptul că vedeam moartea în fiecare zi. Nu am renunțat. Am rămas acolo oricât de greu a fost. Aceasta e meseria mea”, mai spune Cigoli. Vezi interviul integral aici.