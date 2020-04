In articol:

Nicuşor Moldovanu sau „Johny Chass”, cum este el cunoscut pe Facebook, a ajuns în atenția poliției după ce într-o postare publică pe contul lui de Facebook prin care amenința poliția. Fapta se încadrează la ultraj deoarece filmările de pe Facebook au caracter public şi, din acest motiv, poliţiştii de la Hârlău au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, care a deschis un dosar penal, informează Adevărul.

Mascații din Iași au reținut un individ care a amenințat poliția pe Facebook. Mesajul care l-a costat libertatea

Bărbatul a fost și amendat pentru faptele sale, dar cu toate acestea nu s-a potolit până nu s-a trezit cu forțele de ordine la ușa sa.

„Vreau să arăt până unde a putut ajunge nenorocita asta de Poliţie. Nu face altceva decât să reprezinte un pericol public. (…) Eşti plătit din banii oamenilor, să le oferi mă, atenţie. Unde e haina aia . Prezentaţi un pericol public, iminent. A început să se amendeze pentru că postam pe Facebook? Nenorociţii. Aţi dat 10 milioane amendă pentru că am postat pe Facebook. Să vadă lumea că sunteţi nişte panarame… Ţineţi cont, nu aveţi tatuaje. Dacă sunteţi atât de şmecheri şi mafioţi, tatuativa aşa cum suntem şi noi, luaţi-vă o haină de şmechereala, ieşiţi pe stradă şi bateţi lumea. V-aţi luat cu cine nu trebuie, ţineţi cont! În fiecare judeţ, oraş, ce face poliţia? Ne dă amenzi peste amenzi că aşa cere şeful. Poliţia din oraşul Hârlău, am sesizat-o să mi se aducă şi mie un pachet, un pachet de 30 de lei de la Primăria Hârlău. Am făcut-o din ambiţie! Am făcut pentru că îmi cunosc drepturile. Potoliţi-vă până nu va sare lumea în cap şi o să ajungă să intre în casele voastre. Am primit amendă de 1000 de lei pentru că am cerut poliţiei să se potolească. Dacă handicapatul de şef este prost, nu trebuie să faci ca el (,…).”, spune bărbatul într-un videoclip de pe Facebook, pe care ulterior l-a șters.