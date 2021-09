Masked Singer 2021. Cine s-a aflat în spatele măștii EMOJI, demascată în a doua ediție a emisiunii

In articol:

Masked Singer 2021.

Masked Singer 2021. Cine s-a aflat în spatele măștii emoji

Cine s-a aflat în spatele măștii EMOJI, demascată în a doua ediție a emisiunii Masked Singer România, sezonul 2.

Aseară, a avut loc a doua ediție a emisiunii Masked Singer România, sezonul 2, iar una din demascări a fost o surpriză totală pentru detectivi. Carla's Dreams se afla în spatele măștii EMOJI.

Perechile care s-au duelat la Masked Singer România, ediția a doua, au fost: Pisica vs. Oul Dragonului, Gheișa vs. Steaua, Pinguinul vs. Emoji și Robotul vs. Șarpele.

Măștile au interpretat piese precum: "Toxic" (Pisica), "Say Something" (Oul Dragonului), "TOY" (Gheișa), "Bring Me To Life" (Steaua), "Despablito" (Pinguinul), "I want it that way" (Emoji), "Panamera" (Robotul) și "Cancion Del Mariachi" (Șarpele), potrivit infomusic.ro.

Carla's Dreams, EMOJI la Masked Singer 2021

Înainte de a urca pe scenă, Emoji a oferit indicii celor patru detectivi, Mihaela Rădulescu INNA, Alex Bogdan și Horia Brenciu, precum:

"Sunt cea mai fericită mască din seara asta.

Zâmbetul meu e inconfundabil. Pe teren am intrat destul de greu. Imediat cum am pus piciorul pe minge, am știut că ceea ce fac va deveni fenomenal. Am jucat pe toate posturile- portar, mijlocaș, însă cel mai bine m-am descurcat în atac. Nu mi-am asumat singur niciodată reușitele. Am plecat la drum cu o echipă și am devenit din ce în ce mai puternici împreună.

Liga județeană- o nimica toată.

Cine e Alex Bogdan, noul detectiv de la Masked Singer România

Campionatul național l-am avut la degetul mic, dar visul nostru a fost campionatul mondial. Fanele au fost la fel de multe ca și meciurile. Unele s-au calificat, altele au primit cartonaș roșu. De câțiva ani am devenit un reper și îmi place să cred că talentul se poate șlefui. Unde am simțit talent, am încurajat și am împărtășit ceea ce știu", a spus Emoji.

Alex Bogdan este un actor cu experiență în lumea teatrului și cinematografiei, iar acum face parte din echipa de detectivi de la Masked Singer România.

”Vă salut, oameni buni, mulțumesc că v-ați răpit din timp să citiți această declarație. Așadar, fără s-o mai lungesc, declar pe propria răspundere că am acceptat provocarea Masked Singer România și voi fi noul detectiv!!! Am emoții foarte mari, compania este selectă, este plăcută, este numai bună pentru un show de zile mari. Așteptările mele sunt întrecute în fiecare zi. N-am fost pus niciodată față în față cu o energie așa mare, râdem foarte mult în fiecare zi. Abia aștept să ne vedeți!”, a spus Alex Bogdan.

Alex Bogdan este născut pe 24 ianuarie 1986 la Târgu Ocna și a urmat cursurile Universitații Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti.

În perioada 2009-2014, Alex Bogdan a jucat în serialul de parodie Mondenii, unde a intrat în pielea personajelor mondene din România.

Cine a câştigat Masked Singer România, sezonul 1

În sezonul 1 al emisiunii, Masked Singer România, Căpcăunul și Corbul au ajuns în finală datorită voturilor oferite de public și detectivi, însă doar unul dintre ei a ieșit învingător, iar acela a fost Corbul.

Sub costumul Căpcăunului se ascundea simpatica Irina Rimes, în timp ce sub masca costumului întunecat al Corbului, nu era nimeni altul decât Mugur Mihăiescu, cel care a și câștigat marele premiu al sezonului întâi.