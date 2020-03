Maurice Munteanu a desființat-o pe Alexandra Ungureanu

Alexandra Ungureanu s-a alăturat competiției „Bravo, ai stil! Celebrities” de puțin timp, iar până acum n-a reușit să strângă admirația juriului pentru nicio ținută. În ediția din această seara, cântăreața a fost aspru criticată de colege, dar în special de juratul Maurice Munteanu.

„Vreau să știu ce fel de celebritate ești: categoria A, B, C sau D? E foarte important să aflăm la ce categorie de celebritate se încadrează fetele. Categoriile sunt așa: A-miez, B-mai puțin miez, C-nulă, D-inexistentă, șosetă practic. Eu fiind din categoria A, eu vreau să te raportezi la mine”, i-a spus juratul Alexandrei Ungureanu.

„Eu nu pot să mă raportez la tine, dar mă raportez la ce fac de ani de zile”, a răspuns cântăreața, puțin luată prin surprindere de comentariul lui Maurice.

„Ce faci de ani de zile?”, a întrebat criticul de modă. ”Cânt și trăiesc din asta. Asta înseamnă că există suficientă lume care apreciază ceea ce fac”, a adăugat cântăreața.

Alexandra Ungureanu, noua concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” după plecarea Ginei Chirilă

Artista se mandreste cu un repertoriu impresionant, cu melodii care au devenit rapid hituri, cat si piese muzicale cu influențe etno care recompun o imagine a esteticii autentic românești. De asemenea, Alexandra Ungureanu s-a remarcat in industria muzicala, in colaborarile cu unii dintre cei mai mari artisti din Romania. Începând cu anul 2001, ea a colaborat cu formația Sistem, pentru care a înregistrat vocea principală a unor melodii precum „Emoții”, „Senzații” sau „Departe de tine”. In 2004, a devenit vocea formației Crush. În această formulă, proiectul a produs două albume de studio: Crush + Alexandra Ungureanu (2005) și Hello (2007).

Alexandra Ungureanu spune ca imbratiseaza cu emotie experienta de concurenta in cadrul show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities” si, in acelasi timp, o vede ca pe una dintre provocarile uriase ale carierei sale.

declara Alexandra Ungureanu, noua concurenta de la "Bravo, ai stil! Celebrities".