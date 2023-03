Maurice Munteanu a vorbit fără rețineri despre situația Anei Morodan. Ce a observat la ea încă de acum doi ani: "Aș fi preferat să îi spun în față că are nevoie de ajutor"

In articol:

Situația Anei Morodan a stârnit un val de controverse pe internet. Dacă unii dintre internauți sunt lângă ea și o susțin, alții o trag la răspundere pentru comportamentul pe care l-a avut.

Maurice Munteanu, despre situația Anei Morodan

Maurice Munteanu se declară neutru. El spune că nu vrea să îi ia partea blondinei, dar în același timp își dorește să înțeleagă că trebuie să plătească pentru greșelile ei și să învețe să accepte ajutor.

Maurice Munteanu a transmis un mesaj pentru blondină pe rețelele de socializare cu privire la acțiunile sale din trafic. Vedeta a fost oprită de polițiști în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise. Ana Morodan s-a ales cu două dosare penale, urmând să fie chemată în fața instanței.

Maurice Munteanu regretă că nu a putut să facă mai multe pentru blondină în trecut, atunci când aceasta a trecut printr-o perioadă dificilă. Mai mult, spune că nu este de acord cu persoanele care o pun la zid pe Ana Morodan și o desființează public.

“Nu aș fi scris despre Ana Morodan. Nu așa, nu acum, nu aici. Aș fi preferat să îi spun în față că are nevoie de ajutor, ar fi trebuit să fac asta încă de acum 2 ani, când am regăsit-o complet dărâmată emoțional la Iași. M-a întristat foarte tare și atunci, m-a întristat foarte tare și deunăzi, când am primit o înregistrare cu ea, greu de privit, via TikTok.

Dar nu despre mine e vorba, nici despre faptul că Ana Morodan nu mai face parte din cercul meu social. E vorba despre mulți dintre oamenii care susțineau că îi sunt prieteni, care vedeau cum se descompune, care vedeau cum se compromite și alegeau să tacă. Sau, și mai grav, să o desființeze cu o plăcere sadică pe la colțuri.

Nu îi iau apărarea Anei- cel mai bun prieten al meu este imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui accident rutier. Același accident rutier m-a aruncat pe mine într-o depresie cruntă, depresie care m-a făcut să lupt cu abuzul de alcool 10 ani. Din fericire, eu nu mai am această problemă. Din fericire, prietenii m-au ajutat să trec peste asta. Din fericire, sunt un om puternic și m-am ales pe mine, am știut că asta e singura mea șansă în fața oricărei forme de dependență ”, a transmis Maurice Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Maurice Munteanu susține că Ana Morodan trebuie să își asume faptele și să suporte consecințele

De asemenea, juratul “Bravo, ai stil!” susțină că Ana Morodan trebuie să plătească pentru inconștiența de care a dat dovadă, însă în același timp să învețe să accepte ajutorul de la oamenii bine intenționați.

“Sigur, Ana Morodan trebuie să răspundă în fața legii pentru inconștiența de care a dat dovadă. Sigur, Ana Morodan va trebui să descopere, acum, că orgoliile & vanitatea te pot îngropa.

Dar reacțiile cetățenilor m-au scârbit. Plăcerea cu care o sfâșie m-a scârbit. Multe dintre comentariile pe care le-am citit acum, ajuns acasă, legate de această femeie, de aspectul ei fizic și de ce ar trebui să pățească, m-au scârbit.

Sper din tot sufletul să conștientizeze că are nevoie de ajutor, sper să îl accepte și să iasă învingătoare din lupta cu dependența de alcool. Până nu va distruge o viață nevinovată”, a mai spus Maurice Munteanu.

Ana Morodan [Sursa foto: Facebook]