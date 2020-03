Fie ca analizeaza tinutele sau pun in discutie comportamente, discuta intre ei, in culise, sau schimba replici cu aspirantele la marele premiu, acestia pot fi in orice moment surprinsi de natura umana.

Maurice Munteanu i-a creionat, in culise, un portret magulitor uneia dintre concurente.

”A intrat in competitia asta cu fruntea sus, cu un gen de umor foarte ok. E o fata cu mult bun-simt. (....) Are o transparenta, la ea nu simt ascunzisurile astea penibile, nu simt strategiile”, a adaugat Maurice Munteanu.

In acelasi timp, la antipodul acestei bunei impresii, s-a situat alta concurenta, Maurice Munteanu declarandu-se foarte dezamagit de atitudinea ei.

„M-a deranjat foarte tare faptul ca atunci cand ii spuneam ce cred despre tinuta ei, o vedeam undeva, in fundal, gesticuland.(...) N-am intrat prea in detalii cu fetele, dar li se pare prea mult ca au revolutionat nefacand nimic”, a spus Maurice Munteanu.

Cine l-a impresionat, dar si cine l-a dezamagit profund pe Maurice Munteanu, precum si cum se vor descurca tinerele concurente in fata juratilor, aflati urmarind in aceasta seara, de la 23:00, o noua editie a show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities”, la Kanal D.