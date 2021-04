Maurice Munteanu își spune părerea despre maneaua controversată cântată de Loredana Groza și alți 10 maneliști: „ Loredana e nulă”

In articol:

În urmă cu aproape o săptămână, Loredana alături de maneliști celebri din România au scos o piesă care a devenit rapid subiect de discuție controversat și a despărțit internetul în două tabere.

Melodia este intitulată „Fericire” și este cântată de Loredana, o artistă consacrată, alături de alți 10 maneliști din România: Florin Salam, Jador, Culiță Sterp, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Costi Ioniță, Vali Vijelie, Jean de la Craiova, Baboiash și Ștefan. Piesa a urcat rapid în trendig și de câteva zile este pe primul loc. A adunat peste 4,4 milioane de vizualizări și 8,5 mii de comentarii. Totuși, nu toate reacțiile au fost pe măsura așteptărilor, ci în secțiunea de comentarii a videoclipului de pe Youtube s-au strecurat și mulți hateri care fie au avut mesaje rasiste la adresa maneliștilor, fie au criticat-o aspru pe Loredana Groza pentru colaboare. De asemenea, au fost și cei care au fost acolo să-i ia apărarea, dar și cei care au făcut haz de necaz.

Nici Maurice Munteanu, juratul de la „Bravo, ai stil!”, nu a putut să nu-și exprime părerea atât despre vestimentația Loredanei, cât și despre mesajul piesei, despre care spune că a lipsit cu desăvârșire.

Maurice Munteanu [Sursa foto: Facebook]

Maurice Munteanu, despre ultima melodie a Loredanei Groza: „ Putea fi o manea explozivă”

Juratul de la „Bravo, ai stil!” nu a putut să stea nepăsător și să nu-și spună părerea despre subiectul momentului. Se pare că Melodia pe care Loredana Groza a scos-o în colaborare cu 10 maneliști putea să fie un adevărat succes, crede Maurice. Fashion editor-ul spune că nu are nimic împotriva acesti gen muzical, pe care se distrează copios la petreceri și nici împotriva Loredanei Groza, pe care o apreciază ca artist. Totuși, acesta îi contestă alegerile

vestimentare, iar despre piesă spune că este lipsită de mesaj.

Citeste si: Loredana Groza, criticată dur după ce a cântat alături de Jador, Florin Salam și alți maneliști. Vedeta le închide gura răutăcioșilor

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

„S-a tot scris despre chestia asta cu Loredana. Au curs râuri și lacrimi despre manele & rasism. Eu nu am nimic cu manelele (chiar dansez în draci, uneori, pe manele), nu am nimic nici cu Loredana (dimpotrivă, îi ador piesele vechi). Dar am, totuși, ceva de zis din perspectiva unui cetățean (care întâmplător e și fashion editor), dar care ascultă și muzică:

1. Loredana e nulă din punct de vedere stilistic. Nulă! Aici nu vreau să aud nimic despre libertatea de a fi tu însuți, gusturi și alte bla-bla-uri. E doar nulă. Nu e nici cool, nici excesivă, nici versaciană, nici experimentală, nici alternativă. E doar nulă.

2. Piesa e nulă. Putea fi o manea explozivă, simpatică, dansantă. Putea să aibă un mesaj. Nu are. E doar nulă.

Nu sunt hater. Dar mi-e greață să văd cum niște alți cetățeni încearcă cu disperare să justifice un produs nul și să scrie pagini întregi despre nimic, crezând că fac societatea mai bună și că luptă pentru toleranță.

În realitate, ne confruntăm cu un spectacol sinistru, spectacol care nu face altceva decât să țopească și mai tare un peisaj țop prin excelență. Romica Puceanu se răsucește în mormânt, săraca. Și, by the way, le dădea clasă! Dacă tot vorbim despre stiluri și ritmuri”, a scris Maurice Munteanu pe pagina personală de Facebook.

Loredana Groza [Sursa foto: Facebook]

Cum se „apără” Loredana Groza: „ Muzica este un limbaj universal”

Artista nu a stat cu mâinile în sân și a răspuns criticilor pe rețelele de socializare. Vedeta spune că muzica trebuie apreciată așa cum este indiferent de genul muzical.

Citeste si: El a convins-o pe Loredana să cânte manele. Colaborarea care a ajuns în trendingul global

„ Muzica este iubire! Muzica este #Fericire! Muzica este un limbaj universal, trece dincolo de limba, culoarea pielii, conturi in banca... de fiecare data am cantat cu placere orice gen muzical. Am fost primul artist din Romania care a facut crossover cu hip hop, muzica lautareasca, folclor, gypsy music, electro, trap...reusind sa scot din underground, in atentia marelui public, artisti si stiluri muzicale diferite. De fiecare data ma implic total, cu pasiune, in orice proiect. Le multumesc fanilor mei si tuturor pentru ca m-au facut sa ma simt ca o regina", a scris Loredana pe pagina ei de Facebook.