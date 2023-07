Maurice Munteanu ne-a dezvăluit unul dintre cele mai mari secrete! Ce obiect a avut în geantă și nimeni nu a știut vreodată: “Peste două milioane de euro” | EXCLUSIV

In articol:

Maurice Munteanu s-a născut pe 3 ianuarie 1978, în București. Numele real al celebrului jurat este Marius Munteanu, dar i se spune Maurice încă din copilărie, astfel că s-a făcut cunoscut sub acest nume.

Maurice Munteanu a absolvit Liceul Grigore Moisil. Fiind pasionat de actorie, a dat de trei ori admitere la Facultatea de Teatru. În cele din urmă, a terminat Dreptul şi Facultatea de Jurnalism.

Maurice Munteanu a avut în geantă peste două milioane de euro

Maurice Munteanu ne-a dezvăluit unul dintre cele mai mari secrete ale sale. Într-un interviu exclusiv, juratul "Bravo, ai stil" ne-a spus care este cel mai scump obiect pe care l-a avut în geantă vreodată, de asemenea și care este cel mai ieftin. Maurice nu s-a ferit să răspundă la întrebare și imediat a spus o poveste savuroasă și surprinzătoare.

"Cel mai scump obiect pe care l-am avut vreodată în geantă a fost un colier de la Boucheron care depășea ca valoare două milioane de euro. Era pentru o ședință foto. Nu am fost foarte stresat, pentru că nu cred că și-ar fi imaginat nimeni că am peste două milioane de euro în geantă. Am în permanență chestii care sunt foarte ieftine în geantă, șervețele, gumă de mestecat.", a declarat Maurice Munteanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Plăcerea vieții lui Maurice Munteanu

Maurice Munteanu este foarte discret când vine vorba despre viața personală.

Însă, pentru a WOWbiz, a dezvăluit care este plăcerea vieții sale. Dacă ar putea, ar face acest lucru în fiecare zi. E o activitate pe care mulți ar trebui să o facă. Iată despre ce este vorba și ce declarații a făcut Maurice.

"Chestia care îmi produce cea mai mare plăcere este să pot sta o zi întreagă în pat, fără să mă dau jos, doar pentru a-mi face cafea eventual și să citesc, fără să răspund la telefon, fără să îmi bipăie whatsapp-ul. Pur și simplu să stau în pat 18-20 de ore și să citesc. Atât.", ne-a mărturisit Maurice Munteanu, într-un interviu anterior.

