Maya, fiica Antoniei, s-a întors în România! Vedeta a avut familia completă, chiar de sărbători

Antonia a primit un cadou minunat de Crăciun: prezența fiicei sale, Maya. Fiica artistei a venit în România pentru a petrece sărbătorile de iarnă alături de cântăreață și de Alex Velea.

Astfel, toată familia a fost reunită de Crăciun, iar artista s-a putut bucura de liniște, pace și de clipe minunate alături de Maya, Akim și Dominic.

Antonia a avut parte de un Crăciun perfect, alături de toți copiii ei.

Maya a petrecut Crăciunul alături de Antonia și de frații ei, Akim și Dominic

Fiica Antoniei nu locuiește în permanență alături de mama ei, chiar dacă artista și-ar dori acest lucru.

Însă, cântăreața face în așa fel încât fata și frații ei să se întâlnească cât mai des.

Extrem de fericită că toți cei trei copii ai ei sunt împreună, artista s-a jucat cu ei minute bune, după care a postat mai multe imagini cu aceștia pe rețelele de socializare.

Maya are acum 12 ani și are o relație extrem de bună cu cei doi frați mai mici ai ei, dar și cu Alex Velea, care este extrem de atașat de fiica din prima căsătorie a Antoniei.

„Am avut imprimată figura asta paternă, îmi doream să am copii de la 20 de ani, doar că nu am găsit persoana potrivită, probabil nici eu nu eram pregătit la vârsta aia. S-a întâmplat fix cu persoana potrivită și când a considerat Dumnezeu că e momentul și mă bucur că a fost așa. Am trei copii minunați. Pentru că am trei copii, nu doi. Am doi băieți făcuți cu Antonia, dar și pe Maya o consider ca fiica mea, o iubesc la fel de mult și sunt mândru de orice succes al ei. Vreau să fiu un prieten foarte bun al ei și să îmi exercit acest rol de tată vitreg, deși cuvântul „vitreg” sună urât. Am rolul meu în viața ei”, a declarat Alex Velea, în podcastul Alexandrei Ungureanu.

Antonia [Sursa foto: Instagram]