Femeia a depus plângere penală împotriva unor cadre medicale, după ce a observat că în timpul operației de cezariană aceștia au uitat un pansament în abdomenul ei. Starea de sănătate a tinerei mame s-a înrăutățit treptat și femeia a trecut prin încă o operație, pentru a putea scăpa de materialul din burtă.

Tânără din Ploiești, găsită cu pansament în abdomen

Tânara mamă din Cluj a adus pe lume un copil în luna ianuarie a acestui an, iar ceea ce trebuia să fie motiv de bucurie, s-a transformat în clipe de coșmar pentru aceasta. Starea de sănătate a femeii s-a înrăutățit treptat, iar la scurt timp de la externarea, mămica avea dureri abdominale severe.

"În data de 6 ianuarie 2020 am avut operația de cezariană. Operația a fost necesară deoarece și primul copil a fost născut tot prin cezariană. M-au operat luni. Marți seara, după operație, am avut dureri puternice de burtă. M-au mutat iar la terapie pentru că eram adusă în salon. M-au tratat pentru diaree. M-au externat vineri. Marțea am mers să îmi scoată firele. Am anunțat medicul că încă mă doare în partea dreaptă foarte rău dar a spus că o să îmi revin, deși mergeam aplecată de spate", a declarant tânăra mama pentru Observatorulph.ro.

Durerile au persistat, iar în momentul în care a mers, din nou, la Spitalul de Urgență din Ploiești a aflat faptul că în abdomentul ei se afla un pansament uitat de către medici.

„La 5 săptămâni de la operație am mers la urgențe pentru că durerile nu cedau, iar în zona operației, în partea dreaptă, se simțea ceva tare. Mi-au făcut ecografie, mi-au administrat no spa injectabil și m-au trimis acasă. După alte câteva săptămâni am mers iar deoarece zona pelviană se întărise și se inflamase destul de mult.

De data aceasta medicul de gardă mi-a palpat abdomenul și m-a pus să semnez refuzul consultului ginecologic pe motiv că nu este necesar, acesta considerând că este vorba de mușchiul abdominal, pe motiv că eu aș fi depus efort.

Mi-a prescris Diclac gel. Am aplicat gelul timp de 10 zile fără niciun efect, durerea era mai intensă și deja foarte inflamată. Am revenit la spital…. Mi s-a efectuat ecografie transvaginală +abdominală unde medicul a observat o formațiune care s-a presupus a avea legătură cu colonul. Mi-a dat trimitere pentru RMN, asta fiind sâmbăta seară”, a mai precizat tânăra.

"Aveam frisoane și bufeuri de căldură"

Tânara a mai adăugat faptul că se simțea din ce în ce mai rău, iar durerea se extinsese până pe picior. Inițial, medicii din cadrul Spitalului de Urgență din Ploiești i-au pus diagnosticul de hernie, dar după ecografie, cadrele medicale au observat că este vorba despre un obiect străin.

„Duminică dimineața deja durerea se extinsese pe picior, aveam frisoane și bufeuri de căldură, dureri îngrozitoare. Am decis sa merg la Spitalul Județean pentru că deja nu mai aveam încredere în medicii de la Maternitate. Aici mi s-a pus inițial diagnosticul de hernie, dar doamna care mi-a efectuat ecografia și radiografia mi-a spus că acolo este ceva ce pare a fi pansament.

Bineînțeles m-au internat și s-a efectuat operația. Conform scrisorii medicale, medicii au efectuat laparotomie totală, evacuându-se pansamentul uitat de medicii de la Maternitate”, a explicat tânăra mamă.

Tânara a depus plângere penală la Poliție, pentru infracțiunea de malpraxis.

Sursă: Observatorulph