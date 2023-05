"Medicii îi dau morfină, vă implor, până nu este prea târziu" O mamă își strigă neputința. Fiica ei a aflat că suferă de cancer după un banal control la dentist, iar acum se zbate să trăiască

In articol:

O simplă durere de măsea avea să îi aducă diagnosticul tragic și să fie punctul de pornire al unui cancer care a metastazat rapid.

De la o banală durere de măsea, la un diagnostic grav – cancerul

Ecaterina locuieşte în satul Ibăneşti, din județul Vaslui şi a ajuns la dentist în Bârlad, în urmă cu doi ani din cauza unei dureri de măsea. La început i s-a prescris un antibiotic pentru abces, dar fără rezultat deoarece mandibula continua să se umfle de la o zi la alta. După ce a revenit la medic, acesta i-a sugerat să meargă la spitalul din Iași. Acolo, în urma unei radiografii, doctorii i-au recomandat să facă o biopsie.

Diagnosticul avea să le schimbe viața și să fie cea mai grea lovitură pe care părinţii micuţei o puteau primi de la viaţă: tumoră malignă a țesutului conjunctiv și ale țesuturilor moi ale corpului, în principal ale feței și gâtului. A fost supusă de urgență unei operații, în urma căreia i s-a extirpat tumora, dar şi mandibula.

Imediat a început şedinţele de chimioterapie.

La început, operația și tratamentul s-au dovedit a fi un real succes, astfel încât toată lumea s-a bucurat că lucrurile vor fi ca înainte. Din păcate, calvarul nici nu începuse. La scurt timp, Ecaterina a ajuns din nou la spital, iar medicii au descoperit în corpul micuței, multiple metastaze pulmonare și osoase.

Ecaterina Giagu, fetița diagnosticată cu tumoră malignă a țesutului conjunctiv

Ecaterina a primit o nouă șansă la viața la un spital din Turcia

Familiei Ecaterinei a apelat la o asociație pentru a reuși să strangă bani pentru tratement în Turcia deoarece viața fetiței lor depinde de o sumă pe care ei nu și-o permit „ Ecaterina mea se stinge, în fiecare zi e mai rău, nu mă mai lasă nici să o ating, are dureri îngrozitoare! Vă implor, salvați-mi fetița. Fetița mea mai are o singură șansă, un tratament în străinătate, dar trebuie să plătim 90.250 dolari. Ecaterina a primit șansa la viață de la o clinică privată din Turcia, ultima ei șansă la viață, însă trebuie să achităm 90.250 dolari înainte de internare. Noi suntem oameni simpli de la țară, locuim în satul Ibăneşti din Vaslui, nu avem nicio șansă să strângem acești bani. Vă implor, dacă sunteți părinți, voi înțelegeți că îmi dau viața pentru fetița mea!”

Părinții micuței se simt neputincioși în fața bolii. „Ecaterina are cancer pornit de la o măsea, medicii i-au scos mandibula, însă boala avansează. Cancerul nu se oprește, se răspândește în tot corpul. Acum are metastaze la oase, în măduva spinării, în plămâni și o doare îngrozitor. Tot corpul o doare, nu suportă nici să o ating. Urlă să nu o mai ating nici eu și nici medicii și să o ducem acasă. Nu mai pot să o privesc cum se stinge și să nu pot să fac nimic. Am nevoie de bani, de bani mulți pentru a-mi salva copilul. Nu știu cum să mai fac, nu știu de ce viața costă, nu știu cum poate Dumnezeu să lase atât de multă durere pe Ecaterina. Nu știu cum să vă descriu cât de mult suferă, cât de tare o doare tot corpul, este îngrozitor. Nu mă lasă nici să o țin în brațe.

Medicii îi dau morfină și abia atunci se oprește din urlat. Fetița mea moare în chinuri, vă implor ajutorul până nu este prea târziu, trebuie să reușim să strângem banii și să plecăm de urgență în Turcia. Când este sub influența calmantelor și nu o mai doare, Ecaterina mea găsește putere să zâmbească. În acele momente, imediat iau telefonul în mână ca să îi fac poză, poate din frică să nu fie ultimul zâmbetul”, este declarația sfâșietoare pe care a făcut-o mama Ecaterinei.