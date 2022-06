Medicii și asistenții care au avut grijă de Maradona, dați în judecată. Se caută vinovați pentru moartea lui „Dumnezeu”

In articol:

Potrivit unui documente de 236 de pagini obținut de agenția de presă Reuters, judecătorul care se ocupă de caz a pus la îndoială „comportamentele, cu bună știință sau prin omisiune, a fiecăruia dintre cei acuzați, care au dus sau au contribuit la rezultatul vătămător”.

Mario Baudry, avocatul unui dintre fiii lui Maradona: „De când am văzut speța, am zis că e crimă.”

Decizia judecătorului va aduce în instanță doctori, asistenți și psihologi, 8 la număr, care l-au avut în grijă pe Maradona în momentul morții și care sunt acuzați că i-au luat viața cu bună știință. O echipă de experți în medicină însărcinat cu investigarea morții lui „El Pibe de Oro” a concluzionat în 2021 că echipa argentinianului a acționat într-un mod „nepotrivit, deficitar și nesăbuit”.

Mario Baudry, reprezentatul legal al unuia dintre fii lui Maradona, le-a spus celor de la Reuters că fostul campion mondial era deja „într-o situație neajutorată” atunci când a murit. Argentinianul a decedat pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani. Acesta a fost considerat unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din istorie, însă talentul său strălucit a fost umbrit de dependența de droguri și alcool, cu care s-a luptat ani de zile.

„De când am văzut speța, am zis că e crimă. Am luptat multă vreme și iată-ne aici, cu acest stadiu complet”

, a declarat Mario Baudry.

Vadim Mischanchuk, avocatul psihiatrului lui Maradona: „Un vinovat este căutat cu orice preț.”

Acuzații de crimă în cazul lui Maradona sunt medicul personal, neurochirurgul Leopoldo Luque, psihiatrul Agustina Cosachov, psiholog Carlos Diaz, asistentele Gisella Madrid și Ricardo Almiron, șeful lor, Mariano Perroni și doctorii Pedro Di Spagna și Nancy Forlini.

Aceștia neagă că ar fi responsabili de moartea lui Maradona.

Avocatul Agustinei Cosachov a declarat că va face apel împotriva acuzației de crimă, pe motiv că psihiatrul nu se ocupa de problemele care au dus la moartea celui poreclit „D10S” (Dumnezeu).

„Un vinovat este căutat cu orice preț și obiectivitatea se pierde”, a spus Vadim Mischanchuk.

Crima se pedepsește, în Argentina, cu o condamnare între 8 și 25 de ani de închisoare, potrivit codului penal al țării sud-americane. Data procesului nu a fost încă stabilită.