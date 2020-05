In articol:

Medicul care a făcut minuni la Timișoara, Virgil Musta a comentat, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, gestul lui Viorel Cataramă și, mai mult decât atât, pare să îl aprobe, chiar dacă, el, personal, nu îl recomandă.

Citeste si: INTERVIU EXCLUSIV | Viorel Cataramă, interviu fabulos după tentativa de a se infecta, voluntar, cu COVID-19. Afaceristul, dezlănțuit la adresa autorităților

Citeste si: Cele mai importante reguli de aplicat după relaxarea restricțiilor din 15 mai! Medicul Virgil Musta, doctorul care a învins coronavirusul la Timișoara, sfaturi practice EXCLUSIV

”Atât timp cât nu afectează sănătatea publică și își afectează propria sănătate are această posibilitate. Din punct de vedere medical, eu nu recomand, dar omul este liber să își aleagă soarta. Dar, nu cred că este relevantă această experiență. Depinde de ce parte a baricadei suntem, sau cu cine vorbim. Dacă luați un interviu sau stați de vorbă cu pacienții care au fost internați, nu cred că vor zice același lucru, că această infecție este banală. Mai ales dacă au fost tineri și au avut forme severe de boală, în care balanța de a trăi sau a muri era legată de un fir, aceștia vor avea cu totul și cu totul altă opinie. În societate, opiniile vor fi împărțire, este dreptul dânsului să militeze pentru o anumită atitudine, eu însă cred că institiile statului, de această dată, și-au făcut treaba bine, nefiind în situația Italiei. Eu cred că dacă ai avut o persoană care a decedat în urma infecției nu vei mai considera că nu are rost să iei nicio măsură și că nu este bine că s-au luat măsuri”, spune medicul din Timișoara, Virgil Musta.

Virgil Musta, sfaturi simple contra coronavirus!

Doctorul Virgil Musta spune că mâinile trebuie să se bucure de o atenție specială. ”O cale importantă de transmitere sunt mâinile. Mâinile murdare, contaminate. Noi, când tușim, când eliminăm acest virus, el se depune pe suprafețe. Punem mâna și, automat, ne-am contaminat. Putem să ne contaminăm de pe sol, de pe masă, de pe obiecte... Această transmitere se face prin mâna noastră, mână pe care o ducem la gură, la nas, la ochi. Trebuie să desfacem acest lanț și acel obicei pe care îl avem să ducem mâna la nas trebuie să îl controlăm. Și nu e simplu...

Când mergem acasă, pentru că s-ar putea să ne contaminăm tălpile de la virusul de pe sol, primul lucru e să ne descălțăm. Avem acel preș cu clor, ne ștergem bine talpa de la pantofi, ne descălțăm și fără să atingem nimic în casă mergem și se spălăm pe mâini.

După ce ne-am spălat pe mâini, practic am igienizat mâna, ne scoatem hainele, într-un loc anume, pe care îl considerăm posibil loccontaminat și unde le lăsam 24 de ore, la aerisit. Dacă avem posibilitatea să punem o lampă de ultraviolete, dacă avem posibilitatea să le spălăm, le spălăm. Mergem din nou să ne spălăm pe mâini, după care ne îmbrăcăm cu hainele de casă. NU trebuie să umblăm cu aceleași haine în casă ca și afară, să nu umblăm cu aceeași pantofi în casă ca și afară. Și să ne spălăm cât mai des pe mâini... Toală lumea este speriată că nu există dezinfectanți! Da, dezinfectantul ajută, dar apa și săpunul sunt cele mai bune și îl are oricine. Și, foarte important, dacă nu punem mâna la gură, la nas sau la ochi, nu ne contaminăm. Aceste gesturi trebuie să învățăm să le controlăm și atunci avem o șansă”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Virgil Musta.

Viorel Cataramă, vizită la Bărbulești, zonă carantinată de coronavirus

”Bărbulești era zonă carantinată. Nimeni nu îmi interzice mie în România să mă duc într-o localitate din România atât timp cât pot să intru în ea. Am căutat să fac economie la benzină și să scurtez drumul”, explică, zâmbind, Viorel Cataramă gestul său și metoda prin care a dus la capăt tentativa sa de a se infecta cu coronavirus. Mai mult, explică el, acum îngrijorarea sa este legată de următoarea lege care ar trebui discutată în Parlament, cea a stării de alertă, stare care, conform autoritățilotr, de la 15 mai o va înlocui pe cea de urgență. ”Se pune în discuție votarea, în Parlament, a unei legi pentru starea de alertă. Și, prin Constituție, se spune că drepturile și libertățile pot fi suspendate prin lege, adoptată de Parlament. Păi, când toate partidele politice au urmărit, la unison, distrugerea României prin legile pe care le-au adoptat, ne putem trezi că ni se suspendă și dreptul de a respira. Și dreptul de a ne uita la televizor, aștept să văd. Aștept să văd câte drepturi și libertăți ne anulează Parlamentul României, în unanimitate... Ca să ne dăm seama de ce am ajuns unde am ajuns”, spune Viorel Cataramă.

Cu toate acestea, culmea, protestele sale vin în ciuda faptului că, ani la rândul, a fost apropiat de reprezentanții actualei guvernări, fiind unul dintre cei mai vocali liberali. ”Am apucat să vorbesc, de-a lungul anilor (cu Ludovic Orban și alți decidenți politici, n. red.), dar avem concepții total diferite. Ei sunt dependenți de banul public, ei dacă nu ar exista banul public, ar fi muritori de foame. Eu sunt un exponent al sectorului privat, eu muncesc și plătesc impozite și taxe. Prin urmare, ceea ce vreau să spun este că toate partidele politice din România sunt partide de stânga, care susțin un stat umflat, gras, care să le dea lor, în primul rând, privilegii nenumărate. Dacă se îmbolnăvește un demnitar sau are ceva, este luat cu elicopterul, are tratament de zeci de mii de euro... Dacă vă îmbolnăviți dumneavoastră, eu sau un amărât, ăla moare cu zile. Ăsta este rezultattul unei politici în care unii creează un stat umflat și gras ca să beneficieze de avantaje personale, în distrețul milioanelor de români pe care i-au forțat timp de 30 de ani să meargă în străinătate și în disprețul milioanelor de români pe care i-au falimentat”, spune Viorel Cataramă, mai dur ca niciodată..