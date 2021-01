Medicul Cătălin Apostolescu se afla la Matei Balș când a avut loc incendiul: ”Am auzit țipete de ajutor”

ian 30, 2021 Autor: Adriana Mihaela

Un incendiu a izbucnit vineri dimineața, în jurul orei 5.00, la Institutul ”Matei Balș” din Capitală. Din primele informații, 6 persoane au decedat, iar peste 100 de pacienți au fost evacuați. Printre cei care se aflau la locul incidentului tragic a fost și Cătălin Apostolescu.

Medicul infecționist se afla de gardă la parterul Pavilionului 5.

Cătălin Apostolescu se afla la doar două camere distanță de salonul unde a izbucnit focul. În cadrul unei emisiuni de televiziune, medicul infecționist a făcut declarații despre tragedia de la Institutul ”Matei Balș”

„Întâi am auzit o voce de bărbat, am presupus că este pacient, pentru că știam personalul. După aceea, la foarte scurt timp am auzit țipete de ajutor, o voce feminină, am ieșit din cameră, dar deja în secție era un fum foarte gros și nu am putut să mai înaintez. Atunci am ales varianta să încerc să ajut oamenii prin balcon.

Eram undeva la 8-10 metri de salon. În momentul acela a fost imposibil să-mi dau seama care este sursa incendiului pentru că fumul era foarte-foarte gros. Doar fumul împiedica vizibilitatea, curentul l-am oprit după aceea. La început nu a fost nicio explozie, a fost o bubuitură mai târziu, după vreo 3-4 minute.”, a mărturisit Cătălin Apostolescu.

Unul dintre pacienți se afla deja în flăcări

De asemenea, medicul a mai povestit și cum s-a desfășurat evacuarea.

Totodată, Alexandru Apostolescu susține că au fost nevoiți să treacă prin momente extrem de dureroase. Potrivit spuselor sale, atunci când o infirmieră a intrat în salon a văzut că unul dintre pacienții internați se afla deja în flăcări.

„Era în alt salon, se ocupa de alt pacient. S-a întors și a văzut pe cineva arzând, a încercat să pună o pătură să-l stingă și, în același timp, a oprit sursa de oxigen de la acel pacient. Nu a putut să înainteze și să oprească și la celălat pacient”, a mai adăugat Alexandru Apostolescu.

