Medicul lui Maradona, anchetat pentru omor! Cu lacrimi în ochi, el își susține nevinovăția: „Am făcut tot ce puteam face pentru Diego”

Leopoldo Luque și Maradona, în urma operației pe creier a fotbalistului [Sursa foto: Instagram]

Moartea subită a lui Diego Maradona ridică tot mai multe semne de întrebare. Medicul său, Leopoldo Luque, este anchetat pentur moartea legendei sportului. El este suspectat de omor prin imprudență, iar acuzațiile vin din parte afamiliei și prietenilor fotbalistului. Oamenii legii au au făcut percheziții la clinica și domiciliul doctorului, iar în următoarea perioadă vor fi verificate toate acțiunile pe care Diego Maradna le-ar fi avut cu personalul medical.

Citeste si: A apărut o nouă ipoteză în cazul morții lui Maradona. Sportivul ar fi fost ucis: ”Există suspiciuni de nereguli”

Ceea ce nu se leagă în mintea procurorilor este de ce medicul nu a pomenit numele lui Maradona când a sunat la salvare. Mai mult decât atât, prietenul și avocatul lui Maradona, Matias Morla, a declarat pe pagina sa de Twiiter că ambulanța a ajuns după o întârziere de 30 de minute, timp care i-ar fost fatal fotbalistului.

„Aşa cum informează Parchetul din San Isidro, este inexplicabil faptul că timp de 12 ore prietenul meu nu a avut parte de controlul personalului sanitar dedicat acestor scopuri. Ambulanţa a venit cu o întârziere de mai mult de o jumătate de oră, ceea ce a fost o idioţenie criminală. (...). Acest lucru nu trebuie trecut cu vederea şi voi cere ca aceste consecinţe să fie investigate până la capăt. Aşa cum mi-a spus Diego: Eşti soldatul meu, acţionează fără milă”, a scris avocatul lui Diego Maradona pe rețeaua de socializare.

Maradona și Leopoldo Luque[Sursa foto: Twitter]

Leopoldo Luque, prima reacție după ce a aflat că este anchetat pentru moartea lui Maradona

Medicul lui Maradona își susține nevinovăția și că nu are nicio legătură cu moartea pacientului și prietenului său. Imediat după perchezițiile de la casă lui, procurorii au reținut fișe medicale, laptopuri și telefoane mobile. Doctorul a declarat, cu lacrimi în ochi, că nu este repsonsabil pentru moartea sportivului.

„Mă simt îngrozitor că prietenul meu a murit. Dar nu eu sunt responsabil pentru asta. Știu ce am făcut cu Diego și cum am procedat. Pot să explic totul. Sunt absolut sigur că am făcut tot ce puteam face pentru Diego”, a declarat medicul, în fața jurnaliștilor, potrivit The Guardian.