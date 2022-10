Medicul Monica Pop, despre cauzele care i-ar fi adus sfârșitul lui Nosfe. Tot mai mulți tineri fac aceste greșeli: „Foarte mare grijă cu lucrurile astea”

In articol:

Cunoscutul medic Monica Pop a vorbit despre moartea subită a artistului Nosfe. Specialistul este de părere că stilul de viață ar fi fost cauza care a duc la deces, specificând că nu este neapărat necesar ca un infarct să vină de pe urma unor boli grave sau ale substanțelor interzise, așa cum s-a vehiculat în cazul lui Nosfe.

Raportul medico-legal a demonstrat ceea ce apropiații artistului au declarat inițial, și anume că Nosfe și-a găsit sfârșitul din cauza unui infarct. Medicul Monica pop a explicat, în cadrul unei intervenții pe micile ecrane, că artistul ar fi fost victima propriului stil de viață, specific artiștilor. Epuizarea, adrenalina, lipsa somnului de calitate ar fi factori decisivi în apariția unui infarct, indiferent de vârstă.

„Nu cred că e cazul să vorbim din start despre substanțe. (...) În primul rând, sunt total împotriva aceste epuizări. Este caracteristică multor tineri și nu este deloc ok.(...) Să nu mai spuneți niciodată cu adrenalina, pentru că e o mare prostie. Adrenalina face o vasoconstricție mare și poate provoca orice.(...) Adrenalina este ceva foarte nociv. Cineva care are o predispoziție cât de mică, despre care habar nu are, se poate întâmpla ce ați văzut, la orice vârstă.”, a spus medicul Bianca Pop.

Citeste si: Vlăduța Lupău, reacție vulcanică în urma unui comentariu legat de numele copilului ei. “Ce nu poți tu de grija lui…”- kfetele.ro

Citeste si: Mort timp de 90 de minute și readus la viață de medici, bărbatul din imagine povestește ce a văzut DINCOLO: „Nu e ceea ce crede lumea!"- bzi.ro

Citeste si: Biografie Nosfe. Celebrul artist a murit la vârsta de 37 de ani

Monica Pop, despre băuturile cu efect energizant

Monica pop trage un semnal de alarmă cu privire la băuturile energizante și inclusiv la cafea, despre care a declarat că un consum exagerat ar putea avea consecințe nefaste.

Citeste si: Mesajul dureros transmis de soția lui Nosfe, pe internet, la scurt timp după moartea artistului: „N-ai înțeles o secundă....”

„Știu foarte bine ce se întâmplă cu artiștii în general, ei nu se duc( n.r. la analize) decât atunci când sunt într-o stare proastă cu sănătatea.(...) Bineînțeles că beau toți cafele, beau băuturi energizante. Asta este o mare gafă pentru orice fel de pacient, pentru orice fel de om care nu știe el că e pacient, dar uite că se întâmplă. Băuturile energizante se vând, eu n-aș vinde așa ceva niciodată, n-aș permite. Am văzut și elevi de școală care fac așa ceva. Foarte multe grijă cu lucrurile astea și cu adrenalina mai încet, dacă se poate, deloc.”, a continuat specialistul.