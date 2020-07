Acuzații dure lansate de ea și de prințul Harry și Meghan Markle

In articol:

Aceste documente au fost depuse la Înalta Curte de la Londra în cadrul procesului intentat de fosta actriţă americană în vârstă de 38 de ani împotriva Associated Newspapers, societatea care editează The Daily Mail şi versiunea duminicală Mail on Sunday, scrie BFM TV.

Ea îi reproşează acesteia din urmă că a adus atingeri vieţii private publicând fragmente dintr-o scrisoare adresată tatălui ei Thomas Markle în august 2018. Ea acuză publicaţia că a "acţionat cu rea intenţie" modificând scrisoarea, o învinuire respinsă de Înalta Curte de la Londra în decizia parţială dată la începutul lunii mai.

Documentele, citate de BBC şi agenţia Press Association, se referă la un interviu acordat anonim de cinci prieteni apropiaţi ai lui Meghan revistei americane People în februarie 2019, în care ei denunţau atacurile care o vizau. Un articol în care ea nu a fost implicată, asigură prietenii.

Prietenii lui Meghan Markle, extrem de îngrijorați pentru fosta actriță

Meghan Markle "devenise subiectul unui număr mare de articole false şi vătămătoare în tabloidele britanice, în special în cel inculpat, care i-au cauzat un imens stres emoţional şi i-au alterat sănătatea mintală", afirmă ei.

"Prietenii ei nu au văzut-o niciodată într-o astfel de stare şi erau îngrijoraţi pe bună dreptate şi interesaţi de binele ei, mai ales că ea era însărcinată, lăsată fără apărare de instituţia monarhică şi i s-a interzis să se apere singură", au adăugat ei.

Documentele arată şi că mariajul lui Meghan cu prinţul Harry, nepotul reginei Elizabeth a II-a, foarte mediatizat în mai 2018, a generat venituri mai mari de un miliard de lire.

Acest caz constituie o acţiune juridică distinctă de plângerea prinţului Harry, al şaselea în ordinea succesiunii la tronul britanic, cu alte trusturi de presă pe care le acuză că au interceptat mesaje vocale private.

În prezent, instalat în California împreună cu soţia sa, prinţul Harry a criticat de mai multe ori presiunea pusă de mass-media asupra familiei sale ce a făcut din acest lucru motivul principal al retragerii din rândul membrilor activi ai familiei regale, decizie anunţată în ianuarie şi intrată în vigoare la începutul lunii aprilie.