Meko l-a provocat pe Bogdan Mocanu să se bată în cușca RXF! Ce răspuns a primit din partea acestuia? "Ești pe val, cum sunt și eu" | EXCLUSIV

Meko a fost invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Meko și Bogdan Mocanu au acceptat să se lupte în Gala RXF. Invitatul a aruncat provocarea, iar Bogdan a acceptat fără să ezite.

Meko a dezvăluit detalii neștiute despre familia și copilul lui, Selim The Kid, spunând că a lipsit o perioadă din viața lui Selim, că a avut cumpăne în viață, dar că s-a întors la el și îi este alături.

Meko l-a provocat la luptă pe Bogdan Mocanu

Meko și Bogdan Mocanu sunt doi influenceri apreciați de public și urmăriți intens. Mulți îi vor în cușcă într-o luptă de zile mari. S-ar putea ca acest lucru să se întâmple deoarece Meko l-a provocat pe Bogdan în mod oficial. Replica acestuia nu a întârziat să apară, așadar avem un deznodământ.

"Meko: Tu ești la bază, cel mai apropiat, cel mai sonor. Probabil că ar fi cel mai tare meci văzut până acum. Cei de la RXF se gândesc la tine și eu la fel. Ești sonor, ești ceea ce îmi trebuie mie, ești pe val cum sunt și eu și suntem și aceeași categorie. Nu e vorba de prietenie, strict sport.

Bogdan: Avem oficial o propunere! Îmi surâde ideea.", a fost discuția celor doi, în platoul WOWnews.

Meko este tatăl celebrului Selim The Kid

Într-un alt interviu, Meko a povestit cum a juns fiul său la doar 8 ani să fie o mică celebritate. Este extrem de mâbdru de Selim, care deja a colaborat cu nume mari dintre influenceri, unul dintre aceștia fiind Selly, totdată și cel care l-a inițiat în această lume.

"Selim The Kid este revelația, unicul și cel mai mic youtube, cu sei mai multi abonați din istoria României. Are 200 de mii acum. Nu a avut niciun alt youtuber atâția abonați într-un timp atât de scurt. Cred că s-a născut cu asta. Era mic, avea 2 anișori, de atunci făcea treaba asta. Lua telefonul și se filma. Atunci am exploatat treaba asta, am rimit un telefon de la un apropiat al lui Selly, tocmai ce îmi luasem un Lamborghini. Așa a avut loc întâlnirea mea cu Selly. De atunci, a mers rapid. Și-a făcut urmăritorii exagerat de rapid. Când a făcut primul dolar, am fost mai fericit, decât atunci când l-am făcut eu.", a mărturisit Meko, la Fiță cu Adiță.

