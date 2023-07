Meko, lecție importantă de viață! Cum a ajuns să învârtă banii pe degete? "Am mâncat cartofi cu ou trei luni"

In articol:

Probabil majoritatea celor ce au copilași, și nu numai, au auzit de faimosul ,,Selim The Kid", unul dintre copiii fenomen ai rețelelor sociale. Deși încă la o vârstă fragedă, Selim The Kid este vedetă pe YouTube, este mentorat de cel mai mare youtuber din România, Selly, și manageriat de Zbir.

Selim este fiul lui Meko. Printre multe subiecte abordate, Meko a vorbit și despre familie, care pentru el este cel mai important aspect al vieții, a vorbit și despre vicii, despre femeia ideală în accepțiunea lui, dar și despre cele mai grele momente din viață. Deși acum se mândrește cu mașini și o viață de lux, nu de puține ori, Meko a rămas pe minus în ceea ce privește partea financiară.

Meko a pornit de jos

Meko se mândrește cu o viață opulentă și mașini de lux, însă cândva doar visa la aceste lucruri. În emisiunea moderată de Adiță Voicu, acesta și-a spus povestea de viață.

"Am fost sărac de multe ori. Sărac la modul că mâncam cartofi cu ou trei luni de zile. Atât aveam. Familia mea mi-a spus să vin acasă și nu am vrut. Trei luni de zile am stat închis într-o garsonieră. Eram mic. Vorbeam cu Dumnezeu zi de zi, îl întrebam ce am greșit. După trei luni și o zi primesc un telefon. Mai aveam 100 de dolari, la icoană. Trebuia să îi iau și când am pus mâna am primit un telefon. Tatăl meu venise după 1 an jumate din America, mi-a zis să vin după el. Am stat după el, am fost bodyguard pentru tatăl meu, am stat să îl păzesc." , a declarat Meko.

Meko, totul despre succesul fiului său, Selim

Fiul lui Meko este faimos deja de la o vârstă fragedă. Acesta este un tată maimult decât mândru și dezvăluie cine este mentorul băiatului său.

"Selim The Kid este revelația, unicul și cel mai mic youtube, cu sei mai multi abonați din istoria României. Are 200 de mii acum. Nu a avut niciun alt youtuber atâția abonați într-un timp atât de scurt. Cred că s-a născut cu asta. Era mic, avea 2 anișori, de atunci făcea treaba asta. Lua telefonul și se filma. Atunci am exploatat treaba asta, am rimit un telefon de la un apropiat al lui Selly, tocmai ce îmi luasem un Lamborghini. Așa a avut loc întâlnirea mea cu Selly. De atunci, a mers rapid. Și-a făcut urmăritorii exagerat de rapid. Când a făcut primul dolar, am fost mai fericit, decât atunci când l-am făcut eu.", a mărturisit Meko, la Fiță cu Adiță.

