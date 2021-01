Mellina de la Survivor România, femeie fatală pe Instagram. Cum arată Războinica machiată și coafată. Transformarea e ireală FOTO

In articol:

Mellina face parte din echipa Războinicilor, în cel de-al doilea sezon Survivor România 2021.

Mellina de la Survivor România, femeie fatală pe Instagram

După două săptămâni de competiție, cântăreața a demonstrat că este o femeie puternică, capabilă să reziste în condiții vitrege de trai.

Deși nu este sportivă, Mellina a reușit să facă față cu brio probelor din competiția Survivor România 2021 . Mai mult, ea a obținut cel mai bun procentaj de joc, devenind astfel, cel mai eficient concurent dintre Faimoși și Războinici.

Faptul că înjungla Dominicană concurentele nu au voie să se machieze și să se coafeze le face pe acestea să arate diferit față de imaginea pe care o promovează în mediul online. La o privire pe contul de Instagram al Mellinei, se poate observa că artista arată complet transformată atunci când are libertatea de a se aranja așa cum consideră.

Chiar dacă regulile competiției sunt valabile pentru toată lumea, și toate concurentele se confruntă cu aceleași provocări în materie de îngrijire a corpului, în cazul Mellinei transformarea este spectaculoasă atunci când vedeta este machiată și coafată de profesioniști. Totuși, artista se simte confortabil fără strop de machiaj, pentru că în general preferă un look natural, după cum se poate observa din postările acesteia de pe Instagram.

Cine este Mellina de la Survivor România

Mellina este cântăreață, compozitor, producător şi textier. Ea a devenit cunoscută pentru piesele ei lansate solo sau cu alte vedete, însă puțini știu că vedeta are și veleități de dansatoare. Artista a terminat Şcoala Populară de Arte, secţia canto muzică uşoară, şi a participat la numeroase festivaluri şi concursuri muzicale.

Tânăra s-a lansat în muzică în 2011, cu piesele „My Life” şi „Can’t Hide”, în colaborare cu băieţii de la That’s Right şi Bogdan Ioan. Mai mult, artista a compus piese pentru diferiţi artişti din ţară, cât şi din străinătate, precum: Robin DeVille -„Just The Way I Am” (feat. Ivan Garcia) sau Zelish - I Won't Give Up” & „Forever You & Me”.

Mellina, cap de listă în topul celor mai eficienți concurenți de la Survivor 2021

Clasamentul celor mai eficienți concurenți din competiția Survivor România 2021 este surprinzător. În primul rând, un lucru ușor de constatat este că Amna, considerată cea mai slabă colegă din echipa Faimoșilor, are un procentaj de joc mai bun decât patru dintre coechipierii săi.

Astfel, potrivit statisticilor, Amna, cu un procentaj de 28,5%, îi depășește pe Roxana Nemeș, Alexandra Stan și Majda și Costi Ioniță. Pe de altă parte, concurenții cu cele mai bune scoruri din echipa Faimoșilor sunt Culiță, cu 69,2%, urmat de Jador, cu un procentaj de 66,6%.

Totuși, concurentul de la Survivor România care ocupă primul loc în clasamentul eficacității în probele de joc este Mellina, dinechipa Războinicilor. Cântăreața a jucat 10 jocuri, dintre care a câștigat 8, având astfel un procentaj de 80%.

1. Mellina (Războinici):10 jocuri, 8 victorii, 2 înfrângeri, procentaj 80%

2. Georgiana (Faimoși):5 j, 4 v, 1 î,80%

3. Elena Marin (Faimoși):9 j, 7 v, 2 î, 77,7%

4. Maria (Războinici):12 j, 9 v, 2 î, p 75%

5. Culiță (Faimoși):13 j, 9 v, 4 î, 69,2%

6. Jador (Faimoși):12 j, 8 v, 4 î, 66,6%

7. Marilena (Războinici):11 j, 7 v, 4 î, p 63,6%

8. Moroșanu (Faimoși):13 j, 8 v, 5 î, 61,5%

9. Lucian (Războinici):13 j, 8 v, 5 î, 61,5%

10. Zanni (Faimoși):10 j, 6 v, 4 î, 60%

11. Andreea (Războinici):14 j, 8 v, 6 î, 57%

12. Alin (Războinici):9 j, 5 v, 4 î, 55,5%

13. Roxana (Războinici):13 j, 7 v, 6 î, 53,8%

14. Albert (Războinici):12 j, 6 v, 6 î, 50%

15. Musty (Războinici):11 j, 5 v, 6 î, 45,4%

16. Cosmin (Famoși):9 j, 4 v, 5 î, 44,4%

17. Simona (Faimoși):12 j, 4 v, 8 î,33,3%

18. Amna (Faimoși):7 j, 2 v, 5 î,28,5%

19. Sorin (Războinici):11 j, 3 v, 8 î, 27,2%

20. Roxana Nemeș (Faimoși):9 j, 2 v, 7 î, 22,2%

21. Sterlin (Războinici):9 j, 2 v, 7 î,, 22,2%

22. Alexandra Stan (Faimoși)12 j, 2 v, 10 î, 16,6%

23. Majda (Faimoși);9 j, 1 v, 8 î, 11,1%

24. Costi (Faimoși):10 j, 1 v, 9 î, 10%