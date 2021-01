Mama Roxanei Ghiță de la Survivor are o funcție înaltă în Guvernul României! Din ce familie provine cea mai populară războinică EXCLUSIV

In articol:

Jador nu prea are șanse să ajungă la războinica Roxana Ghiță, tânăra aleasă ca favorită de public din echipa Războinicilor. Asta și pentru că puștoaica se trage dintr-o familie bună, este o fată cuminte, plus că are iubit.

Mama Roxanei: directoare la Minister, tatăl - patron

Pe scurt, playboy-ul Jador nu prea e de nasul Roxanei, cel puțin la prima vedere. Până la urmă, nu știm ce se poate întâmpla în jungla dominicană, la Survivor România 2021.

Roxana Ghiță are 22 de ani și este fiica unei înalt-funcționare din Guvernul României . Luminița, mama fetei, este director la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor de câțiva ani buni. Conform declarației de avere, Luminița Ghiță deține 4 imobile și două terenuri, bani în bancă suficienți și un salariu bun de funcționar public. Tatăl Roxanei este acționar la două societăți care se ocupă de proiecte de climatizare pentru marile centre comerciale din Capitală.

Roxana are deja mulți admiratori la Survivor

Roxana a moștenit pasiunea pentru sport de la tatăl ei iar în prezent este instructor de fitness în Anglia, acolo unde urmează cursuri de performană a Sportului și Coaching. Războinica are însă și alte calități în afară de sport. În liceu a fost olimpică la matematică, dar a decis să-și urmeze o altă mare pasiune, pictura.

Ea a intrat la Facultatea de Arte Plastice, secția Pictură , facultate pe care a abandonat-o pentru a pleca în Marea Britanie. Roxana Ghiță a practicat, de-a lungul anilor: rugby, înot, tenis, kickboxing, baschet și schi.

Jador i-a făcut avansuri Roxanei

Mama Roxanei: ”Când își dorește ceva...”

Ei sunt părinții Roxanei Ghiță

”Roxana e o fată puternică. Și-a descoperit singură această pasiune pentru sport. E determinată. Când își dorește cu adevărat ceva, se concentrează foarte mult pe acel lucru, își dozează efortul și energia pentru a-și atinge obiectivul. A făcut doi ani Școala de Arte București. Profesoara din liceu mi-a spus că are talent. În clasa a XI-a s-a decis să dea la Arte”,a povestit mama Roxanei Ghiță într-un intreviu pentru Kanal D.