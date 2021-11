Mellina intră în competiția Bravo, ai stil! Celebrities 2021. Imagini de senzație cu prima sa apariție în platoul emisiunii

In articol:

Mellina este noua concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities, sezonul 7, de la Kanal D. Frumoasa cântăreață pășește cu încredere pentru prima oară în platoul celui mai spectaculos concurs de modă din România.

Mellina devine concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities

După eliminarea Ioanei Filimon de sâmbătă, 13 noiembrie, o nouă concurentă este pregătită să demonstreze că este o femeie stilată și poate face față provocărilor de la Bravo, ai stil! Celebrities .

Mellina are 23 de ani și este de profesie cântăreață. Ea a terminat Şcoala Populară de Arte, secţia canto muzică uşoară, şi a participat la numeroase festivaluri şi concursuri muzicale.

Noua concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities s-a lansat în muzică în 2011, cu piesele „My Life” şi „Can’t Hide”, în colaborare cu băieţii

de la That’s Right şi Bogdan Ioan. Mai mult, Mellina a compus piese pentru diferiţi artişti din ţară, cât şi din străinătate, precum Robin DeVille- „Just The Way I Am" (feat. Ivan Garcia) sau Zelish- „I Won't Give Up" & "Forever You & Me”.

Ioana Filimon, eliminată de la Bravo, ai stil! Celebrities

Ioana Filimon a fost descalificată din competiția Bravo, ai stil! Celebrities, sezonul 7, după ce a încălcat regulamentul.

Vedeta a declarat după ieșirea din competiție că preferă să-și aloce timpul dezvoltării personale.

„Prefer să mă retrag din lumina reflectoarelor și să-mi văd de viață mea, aici la Timișoara! Vreau să trec la o altă etapă, să mă bucur de afacerea mea, să am o stabilitate, pentru că proiectele astea de scurtă durata nu-ți oferă o siguranță! Nu are legătură cu emisiunea! Nu de asta s-a întâmplat descalificarea mea la Bravo, ai stil! Celebrities! Din moment ce am fost descalificată și sunt acasă, prefer să mă ocup de afacerea mea și să o fructific să fie mult mai prosperă!", a spus Ioana Filimon.

Bravo, ai stil! este unicul reality show din România despre stil şi atitudine a impactat pozitiv stilul de a se îmbraca al româncelor, a devenit o sursă de inspirație pentru telespectatori și un trendsetter pe piața media încă de la primul sezon. Emisiunea s-a impus ca un adevărat spectacol al formării şi al creativităţii, a dezvoltat adevărate comunități de fani atât în fața micului ecran, cât și în mediul online, neîncetând să surprindă şi să uimească de la un sezon la celălalt.