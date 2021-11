Mellina, prima defilare, primele impresii! Cum a fost primita noua concurenta de la “Bravo, ai stil! Celebrities”

Mellina a pasit aseara pe podiumul de la “Bravo, ais til! Celebrities” in postura de concurenta cu drepturi depline, cantareata a acceptat provocarea de a participa in competitia despre stil si moda, cu dorinta de a castiga marele premiu si titlul de Cea mai stilata Celebritate din Romania.

Cu emotii uriase, Mellina a intrat in competitie, sub privirile atente atat ale juratilor, cat si ale contracandidatelor sale; tanara, care se bucura de un succes urias, cunoscuta pentru hit-urile lansate si ascultate de milioane de fani, a primit din partea juratilor punctaj maxim.

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Desi nu s-au aratat deloc impresionati de styling-ul propus de concurenta, cei trei i-au oferit 3 stelute, de incurajare, luand in calcul ca jurizau prima ei aparitie in cadrul competitiei. Desi ingaduitori, Maurice Munteanu si Raluca Badulescu au tinut sa puncteze minusurile tinutei vestimentare purtate de Mellina, oferindu-i sfaturi in acest sens.

“O vad pe Oana Sarbu, banghesti fetita intr-un <Liceenii>, doar ca s-a furat bugetul. Erau un pic mai propusi. Iar acea bratara se vrea ce, un semn al feminitatii, ce vrea ea sa descrie? … Iti dorim sa te descurci cat mai bine, bine ai venit in cadrul competitiei, Mellina! “, i-a spus Maurice Munteanu.

“Mellina, puiule, bine ai venit in emisiune! (…) Ai o rochie, nu ca urata, nu se califica la capitolul rochie, ea este un material care a fost cusut. Chestia e urmatoarea: fiind prima aparitie a ta la <Bravo, ai stil! Celebrities”, cu toata dragostea iti voi da steluta. Tu ori iti iei stilist, ori te faci stilist, pentru ca e <distanta> intre rochia ta si cu ce sunt restul imbracate. Nici rochia nu e rochie, nici parul nu e par, alea din picioare arunca-le!”, a spus Raluca Badulescu.

Calatoria stilistica a concurentelor de la “Bravo, ai stil! Celebrities” poate fi urmarita de miercuri pana vineri, de la 22:30, si in fiecare sambata, de la 22:00, la Kanal D!