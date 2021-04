Mellina, primele declarații după ce a fost eliminată de la Survivor România 2021: „Sunt bulversată”

In articol:

Mellina a părăsit competiția Survivor România 2021, după ce a fost propusă spre eliminare de către colegii ei. În consiliul de duminica trecută, Războinicii au mai pierdut un membru al echipei. În cadrul emisiuni Teo Show, fosta concurentă a făcut primele declarații despre eliminarea ei.

„Incep sa diger tot ceea ce se intampla. Atat de multe reactii, si negative si pozitive, pentru ca nu imi dau seama tot ce se intampla. Dupa 3 luni de izolare, de dor de casa, de familie sunt bulversata”, a mărturisit Mellina de la Survivor România.

Mellina de la Survivor România a povestit care a fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a fost eliminată și a ajuns la hotel. „Primul lucru pe care l-am facut cand am fost singura in camera de hotel i-am multumit lui Dumnezeu, pentru ca nu va trebui sa mai stau in jungla si ca a fost alaturi de mine in toate cele 3 luni de zile. Si am facut si dus!”, a exclamat fericită Războinica.

Mellina de la Survivor România, primele declarații după ce a părăsit competiția [Sursa foto: Captură KANAL D]

Mellina de la Survivor România se aștepta să părăsească competiția

Chiar dacă i-a fost greu să accepte, Mellina de la Războinici se aștepta să părăsească competiția. Fosta cocurentă a observat tot mai multe semne înainte să fie eliminată, precum au mărturisit și alți concurenți.

„In ultimul timp, fiecare zi a fost o lupta cu mine. In ultimele saptamani simteam ca nu reusesc sa ma mai conectez cu nimeni. M-am conectat cu Sindy, desi la inceput nu aveam tangente una cu alta. Imi pare rau ca am lasat-o acolo si imi vine sa ii trimit dulciuri. Pentru ca avea nevoie de dulciuri, ii scadea glicemia(...) Mi s-a rupt cana, mi-am zis ca nu mai vreau sa mananc raci si chiar vorbeam cu Sindy ca in cazul meu, dar si al altora, apareau tot felul de semne inainte sa fim eliminati”, a mărturisit Războinica.

Prezentă în platoul emisiunii Teo Show, Ana Porgras a intervenit și a mărturisit că empatizează cu Mellina în anumite situații cu privire la sentimentele prin care a trecut în Republica Dominicană, chiar înainte de eliminare.

„Eu in competitia asta am simtit cum m-am contopit cu natura si sa observ fiecare semn. Semne pe care cand revenim la viata normala nu le mai percepem la fel. Inteleg perfect ce zice Mellina", a declarat Ana Porgras.