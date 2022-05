„Mereu am avut parte de dragoste” Gheorghe Gheorghiu, detalii pasionale despre relația cu Anca Țurcașiu! A recunoscut la TV

In articol:

Cu foarte puțin timp în urmă, Gheorghe Gheorghiu a fost invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, iar acolo, artistul a fost supus unor întrebări, care l-au pus în dificultate mai mult sau mai puțin.

Ei bine, cea mai mare provocare a fost atunci când Gheorghiu a fost nevoit să spună trei defecte ale fostei sale partenere de viață, nimeni alta decât Anca Țurcașiu, femeia alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de cinci ani.

Gheorghe Gheorghiu a vorbit despre relația de cinci ani cu Anca Țurcașiu

Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Gheorghe Gheorghiu a fost supus unui set de întrebări, iar una dintre acestea a fost legată chiar de Anca Țurcașiu, femeia cu care a avut o relație timp de cinci ani.

Citeste si: Anca Țurcașiu, despre relația cu Gabriel Fătu: „Suntem foarte apropiați”. Ce spune vedeta despre viața sa personală

Astfel, ”craiul litoralului românesc”, așa cum i se mai spunea odinioară, a fost nevoit să enumere trei defecte ale fostei partenere, Anca Țurcașiu.

Pe lângă faptul că a mărturisit că uneori era cam narcisistă, artistul a avut doar cuvinte de laudă la adresa actriței, explicând că cei doi au rămas chiar în relații bune și se înțeleg

de minune.

Citeste si: De ce să pui bani în ghiveciul cu flori. Experții financiari recomandă tuturor acest truc- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Era narcisistă. Când îi ceream să mergem cu prietenii la un grătar, ea spunea că „mai bine citim o carte". Am rămas în relații bune, suntem prieteni, am fost împreună cinci ani. Era frumoasă, chiar prea frumoasă.

Am fost foarte bine împreună, am făcut un grup cu Mihai Constantinescu și Anastasia, au fost vremuri frumoase. A fost o relație foarte frumoasă. Nu era foarte greu să fiu într-o relație cu Anca Țurcașiu, dar așa a fost să fie.

Întotdeauna mi-au plăcut femeile, mereu am avut parte de dragoste și apreciere din partea oamenilor." a dezvăluit Gheorghe Gheorghiu.

Citeste si: Anca Țurcașiu, hohote de plâns în direct! S-a întâmplat la patru zile de la nunta fiului ei

De asemenea, în cadrul aceleiași serii de întrebări, lui Gheorghe Gheorghiu i s-a cerut să dezvăluie și numele unei vedete alături de care i-ar plăcea să petreacă o noapte pasională, asta în cazul în care nu ar fi căsătorit, așa că fără a sta pe gânduri, artistul a pronunțat direct numele Oanei Sîrbu.

„Este o fată extraordinar de dulce si e specială, mi-a plăcut de ea întotdeauna. Cred că acum află pentru prima dată" a mărturisit artistul .

Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheroghiu

Anca Țurcașiu, declarații uimitoare despre relația cu artistul

La rândul său, Anca Țurcașiu a oferit în trecut o serie de declarații despre relația cu Gheorghe Gheorghiu și, sinceră din fire, actrița nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume, mărturisind chiar că a suferit foarte mult în urma separării de artist.

„Era o diferenţă de 16 ani între noi, dar el şi acum e un copil mare, şi atunci era mult mai copil decât mine. Cânta toată ziua la chitară, râdea, mă pupa încontinuu, ţopăia pe stradă ca un copil, iar eu veneam după o relaţie mai serioasă, mai academică, nu ştiu cum să spun, din care probabil că am sărit pentru că a fost o gură de aer. Am suferit mult. Mergeam pe stradă şi plângeam. Mi se părea nedrept ce trăiam. Aşa că, atunci când am primit invitaţia să plec în turneu în SUA pentru o lună, nu am stat pe gânduri”, a declarat Anca Țurcașiu în revista Tango, în anul 2011.

Anca Șurcașiu și Gheorghe Gheorghiu [Sursa foto: Captură TV]