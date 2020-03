8 Martie, o zi importanta in care celebram femeile si mamele. Cele mai frumoase mesaje pe care le poti transmite femeilor importante din viata ta. Cuvinte simple, spuse din inima, care pot impresiona. Cele mai frumoase felicitari de 8 Martie pentru mama, iubita sau sotia ta. Sau, de ce nu, o colega sau o buna prietena sau colaboratoare.

Cand vine vorba de felicitari de 8 martie, originalitatea nu este neaparat o conditie esentiala pentru a avea succes. Din contra, cu cat mesajele sunt mai simple si mai la obiect, acestea ajung mai repede la tinta.

Felicitari de 8 martie! Arata-i ca te gandesti la ea

Evident, nu este vorba doar de felicitari de 8 martie ci si de relatia in sine pe care vrei s-o ai cu persoana careia i le adresezi. Oricum ar fi, retelele de socializare reprezinta o importanta sursa de inspiratie.

„La Multi Ani de 8 martie pentru toate prietenele mele de pe Facebook”

„Te port oriunde in gandurile mele si te simt chiar daca esti departe de mine. La multi ani de Ziua Femeii”.

„Pentru cea mai frumoasa, buna si inteleapta mama din lume, un sincer La Multi Ani”

„De 8 martie, un gand frumos pentru tine”

„Fie ca ziua de 8 Martie sa va aduca lumea la picioare, zambetul pe buze si toata fericirea de pe pamant. La Multi Ani!”

Mesaje frumoase de 8 martie! Descopera-ti latura sensibila

„Ziua de 8 martie imi ofera prilejul portivit pentru a-ti spune cat de mult insemni pentru mine. Vreau sa-ti multumesc pentru tot ce am invatat de la tine: cum sa iubesc neconditionat, cum sa am incredere in mine”.

„De 8 martie iti ofer toata dragostea mea! La Multi Ani, mama!”

„Pentru cea mai buna mama din lume... cu tradafirii rosii, cu obrajii induiosati”.

„8 martie a venit / Si-n dar de ziua ta / Iti ofer toata dragostea / Din inima mea / La Multi Ani, maicuta mea!”

„Zambetul tau cald mi-a luminat viata si atingerea ta mi-a dat mereu putere si incredere... 8 Martie Fericit!”



Felicitari de 8 martie! Trimite un mesaj in rime

„Pisicuta, pis, pis, pis, te-am visat azi noapte-n vis, te spalam, te pieptanam, funda rosie-ti puneam. Pisicuta a sosit si un tort ti-a pregatit, la zi de aniversare, La Multi Ani si sa cresti mare”.

„La Multi Ani! Un ingeras sa te pazeasca. O imbratisare sa te incalzeasca. Un zambet sa te faca fericita. O inima sa te faca iubita...”

Cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mame, iubite sau sotii

Fie ca este vorba de mamici, sotii, iubite, prietene sau colege, cu toţii transmitem în această zi un gând bun către persoanele dragi de sex feminin din viaţa noastră.

Mesaje frumoase de 8 martie. Iată mai jos câteva felicitări, mesaje, urări şi sms-uri, care sperăm să vă fie de ajutor în a vă mărturisi iubirea şi ataşamentul faţă de acestea.



„O mamă atât de minunată ca tine merită ca fiecare zi să fie 8 martie! La mulţi ani, mămico!”



”Îţi multumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La multi ani, mami!”



„Unei singure fiinţe din viaţa mea îi datorez tot ceea ce eu am şi ceea ce sunt azi. Ea mi-a dat naştere, m-a crescut şi m-a învăţat să iubesc. Nu exista cuvinte care să o descrie! Te iubesc, mama! La mulţi ani”



„Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul potrivit pentru a-ţi spune cât de mult însemni pentru mine. Vreau să-ţi mulţumesc pentru tot ceea ce am învăţat de la tine: cum să dăruiesc necondiţionat, cum să am încrede în mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fără a cere nimic în schimb, tu eşti cea care mi-a oferit sprijin şi încurajări când aveam nevoie, tu ai fost mereu alături de mine când viaţa părea împotriva mea.Te iubesc, mămica mea…”



„Un gând mărunt pentru iubirea imensă pe care ţi-o port. La mulţi ani, mama!”



„Singura persoană care va avea întotdeauna încredere în mine, care va fi întotdeauna lângă mine, care mă va iubi întotdeauna … întotdeauna mama mea! La mulţi ani!



„Prima dată când am deschis ochii, te-am văzut pe tine MAMĂ. Acum, că m-ai crescut sunt fericită că mi-ai dat viaţă şi vreau să îţi multumesc! Te iubesc şi iti urez un sincer La mulţi ani, MAMA!!!”



„Poate că pentru lume tu eşti numai o persoană, dar pentru anumite persoane tu eşti întreaga lume! La mulţi ani!”



„Tu, mămico dragă, ne îndrumi paşii şi ne sprijini să mergem pe drumul drept. Noi îţi multumim şi te iubim. La multi ani!”



„Mami, te iubesc. Pentru mine eşti unică, eşti primăvara mea însorită! La mulţi ani!”



„Dragă mamă, de ziua mămicilor eu îţi urez multă sănătate şi să te bucuri de toţi cei ce te înconjoară! La mulţi ani”



„Draga mea mămică, O primăvară caldă să fie în sufletul tău. Îţi mulţumesc că ai avut grijă de mine cu atâta atenţie.Te iubesc din tot sufletul.Cu drag ….”



„Din suflet îţi dăruiesc, ca în fiecare an, firavul mărţişor şi odată cu el toată dragostea ce ţi-o port. Te iubesc! La mulţi ani!”



„Draga mea mamă, Am căutat să găsesc un cadou potrivit pentru tine… şi cred că l-am găsit. Sper să-ţi umple ziua de bucurie atunci când îl vei primi. La Mulţi Ani!”



„Ştiu că nu ţi-am arătat mereu că am apreciat ceea ce ai făcut pentru mine. Îţi sunt recunoscătoare că exist. Ţie îţi datorez omul care sunt astăzi, datorită ţie sunt un om mai bun. Tu m-ai învăţat să mă respect şi să respect pe alţii, tu eşti cea care m-a învăţat sa fiu tolerantă, tu eşti cea care m-a ascultat întotdeauna şi care a fost alături de mine mereu”



„Îţi sunt recunoscătoare pentru faptul că m-ai iubit necondiţionat şi că ai avut grijă de mine toată viaţa, îţi sunt recunoscătoare pentru că îţi pasă de viaţa mea, pentru că ai mereu o vorbă bună pentru mine când lucrurile merg rău. Îţi urez o zi plină de voie bună şi sper ca dragostea mea să îţi umple viaţa la fel cum dragostea pe care mi-ai purtat-o tu a umplut-o pe a mea. La mulţi ani, mama!”, potrivit Realitatea.





8 martie. MESAJE de 8 MARTIE pentru soţii



„Sunt cel mai fericit bărbat, am trecut împreună prin bune şi rele, nu trebuie să-ţi dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru că toată lumea ştie că tu eşti minunea vieţii mele. La mulţi ani, scumpa mea soţie”



„Îţi urez o zi a femeii în care să te bucuri de fiecare rază de soare, de fiecare pată de verdeaţă şi… de dragostea mea necondiţionată. La mulţi ani, de Ziua Femeii”



„Azi uită cine eşti şi trezeşte-te la viaţa o dată cu natura. Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe prima floare a purităţii. Ziua să-ţi fie mai senină ca infinitul. La mulţi ani, floare a primăverii.Te iubesc”!



”Îţi doresc ca aceste zile de primăvară şi răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi: mai pur, mai sincer, mai curat… te iubesc!”

Semnificatia zilei de 8 Martie

Ziua Internaţională a Femeii, marcată pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a dorinţei femeilor muncitoare de dobândire a unor drepturi, însă, de-a lungul timpului, s-a transformat într-un prilej de sărbătorire a feminităţii şi a reprezentantelor sexului frumos, indiferent de religie şi rasă.

În prezent o zi a bucuriei pentru toate femeile, care primesc flori şi diferite cadouri, sărbătoarea de 8 Martie a fost percepută mult timp drept un moment în care erau afirmate drepturile sociale şi politice ale femeilor, precum şi progresele făcute în ceea ce le priveşte.

Apărută într-o vreme a marilor tulburări sociale, Ziua Internaţională a Femeii s-a ales şi cu moştenirea protestului tradiţional şi a activismului politic. În anii de dinainte de 1910, destul de multe femei din ţările dezvoltate industrial munceau. Slujbele lor, majoritatea în domeniul textilelor şi al serviciilor casnice, erau însă supuse discriminării sexuale şi erau plătite mult mai prost decât cele ale bărbaţilor. Au apărut organizaţiile sindicale, iar de aici până la revoltele industriale n-a mai fost decât un pas.

În SUA, opresiunea şi discriminarea fac ca femeile să devină tot mai implicate în campanii pentru a determina o schimbare. În 1908, 15.000 de femei au manifestat la New York cerând un program de muncă mai scurt, salarii mai bune şi drept de vot.

Un an mai târziu, în urma unei declaraţii a Partidului Socialist din America, prima Zi Naţională a Femeii a fost sărbătorită în Statele Unite ale Americii pe 28 februarie. Femeile americane au continuat să marcheze această sărbătoare în ultima duminică din februarie până în 1913.

În 1910, cea de-a doua Conferinţă Internaţională a Femeilor Muncitoare s-a ţinut la Copenhaga. O femeie pe nume Clara Zetkin, lidera organizaţiei femeilor din Partidul Social Democrat din Germania, a adus în discuţie ideea de a stabili o Zi Internaţională a Femeii, o sărbătoare care să fie marcată în aceeaşi zi în toate ţările, în sprijinul luptei femeilor pentru drepturile lor. Cele peste 100 de femei din 17 ţări care au participat la conferinţă, reprezentând sindicate, partide socialiste, cluburi de femei angajate şi incluzându-le pe primele trei femei alese în Parlamentul Finlandei, au aprobat în unanimitate ideea lansată de Clara Zetkin.

Astfel, în urmă cu 100 de ani, pe 19 martie 1911, a fost sărbătorită prima Zi Internaţională a Femeii, în Austria, Danemarca, Germania şi Elveţia. Peste un milion de femei şi bărbaţi au participat în această zi la manifestaţii pentru ca femeilor să li se acorde drepturi legate de muncă, dreptul la vot, educaţie şi de a deţine funcţii publice.

Cu toate acestea, la mai puţin de o săptămână, pe 25 martie 1911, a izbucnit incendiul de la fabrica de textile Triangle Shirtwaist, din New York, în care şi-au pierdut viaţa peste 140 de femei, multe dintre ele fiind imigrante de origine evreiască sau italiană şi având vârste cuprinse între 16 şi 23 de ani. Acest accident a atras atenţia asupra condiţiilor de muncă şi a dus la îmbunătăţirea legislaţiei americane în domeniu.

În zorii Primului Război Mondial, în timpul campaniilor pentru pace, rusoaicele au sărbătorit pentru prima dată Ziua Internaţională a Femeii în ultima duminică din februarie 1913. În acelaşi an, după consultări şi discuţii, Ziua Internaţională a Femeii a fost mutată pe data de 8 martie. În 1914, femeile din întreaga Europă au manifestat împotriva războiului şi pentru solidaritate între femei.

În 1917, în ultima duminică a lunii februarie, femeile din Rusia au declanşat o grevă pentru "pâine şi pace", după ce peste două milioane de soldaţi ruşi şi-au pierdut viaţa în timpul războiului. Această grevă s-a dovedit a fi prima etapă a Revoluţiei bolşevice, iar patru zile mai târziu, ţarul a fost forţat să abdice. Guvernul provizoriu a acordat femeilor dreptul la vot. Greva a început pe 23 februarie după calendarul iulian, ceea ce reprezintă ziua de 8 martie după calendarul gregorian, care este cel mai răspândit.

În urma Revoluţiei din octombrie 1917, bolşevica Alexandra Kollontai l-a convins pe Lenin să oficializeze Ziua Internaţională a Femeii în Uniunea Sovietică.

De la apariţia ei în cadrul mişcării socialiste, Ziua Internaţională a Femeii a căpătat tot mai multă recunoaştere de la an la an, ajungând să fie sărbătorită în ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare deopotrivă.

Astfel, 1975 a fost declarat "Anul Internaţional al Femeii" de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Începând cu acest an, Ziua Internaţională a Femeilor a fost adoptată de multe dintre Guvernele ţărilor care până atunci nici nu aflaseră de existenţa ei.

Multe s-au întâmplat de-a lungul timpului de Ziua Femeii, unul dintre lucrurile spectaculoase petrecându-se în Iran, în 1982, când femeile au recurs la unul dintre cele mai curajoase gesturi ale existenţei lor: şi-au dat la o parte, întreaga zi, vălul care le acoperea faţa.

În prezent, Ziua Femeii, popularizată mai mult ca "Ziua Mamei" în perioada comunistă, este o sărbătoare oficială în Afganistan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Burkina Faso, Cambodgia, China, Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazahstan, Kârgâzstan, Laos, Madagascar, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Nepal, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam şi Zambia. Pe de altă parte, este sărbătorită, fără a fi o sărbătoare oficială, în ţări precum Croaţia, Serbia, Bulgaria, România şi Letonia.

Felicitari de 8 martie facute de cei mici pentru mamici

Felicitarile de 8 martie facute de copii sunt cele mai dragi cadouri pentru mame.

Fiecare mama are in cutiuta cu amintiri primele felicitari de 8 martie facute de copii. Scrise stangaci, uneori strambe si cu un model nu foarte reusit, aceste felictari sunt cele mai importante cadouri de 8 martie, care sunt mai pretioase decat orice bijuterie scumpa.

Copiii muncesc uneori la gradinita sau la scoala mai multe zile pentru a realiza aceste felicitari pe care le dau mamicilor de 8 martie si de cele mai multe ori sunt extrem de emotionati cand vine momentul sa le ofere.

Felicitari de 8 martie facute de copii! Sfaturi pentru parinti

Iata cateva sfaturi pentru a-i incuraja pe copii sa ofere cu placere aceste felicitari de 8 martie:

- Este bine ca tatal sa fie cel care vorbeste cu copilul cu o zi inainte despre momentul ce va fi ales pentru a-i da mamei felicitarea de 8 martie, sa-i explice cum se ofera si ce trebuie sa spuna. Daca micutul este emotiv, sa-i spuna ca el va fi alaturi de el si daca se incurca il va ajuta.

- Tot tatal este bine sa o avertizeze pe mama inainte de moment, ca aceasta sa nu fie luata prin surprindere, in bucatarie, eventual cu mainile murdare pentru ca in acel moment pregatea masa.

- Intotdeauna mama trebuie sa fie extrem de incantata de felicitarea de 8 martie facuta de copil. Sa-l intrebe daca el a facut-o, cat de priceput este, cat de mandra este ea de felicitare.

- In conditiile in care este emotiv, mama trebuie sa preia discutia si sa-l intrebe cum a realizat-o, cat a lucrat. Sa-i spuna ca este cel mai minunat cadou pentru ca este facut de manutele lui si cu dragoste.

- Niciodata mama nu trebuie sa intrebe copilul daca altii au facut felicitari de 8 martie mai frumoase sau sa-l critice ca nu a lipit bine, ca nu este scrisa frumos, ca nu are liniile drepte sau ca floarea este stramba.

- Apoi, mama e bine sa intrebe daca poate sa arate felicitarea de 8 martie si altor persoane sau vrea sa ramana secretul lor, un cadou pe care nu-l impartasesc si cu altii. Sunt copii care prefera ca felicitarea de 8 martie pentru mama sa nu fie expusa, aratata si altora si atunci, este bine sa se tina cont de parerea lor.

Felicitarile de 8 martie facute de copii trebuie pastrate cu grija, in cutii speciale, pentru ca peste ani ele devin amintiri de nepretuit.