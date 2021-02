In articol:

Mesaje de Valentine's Day. Cele mai frumoase urări de Ziua Îndrăgostiților. Valentine's Day este un prilej deosebit de-ați arăta aprecierea față de persoana iubită.

Iată câteva idei de mesaje, urări și declarații de dragoste pe care i le poți face poți face persoanei de lângă tine la ceas aniversar.

Mesaje de Valentine's Day

„Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. TE IUBESC mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături “la bine şi la greu” îţi mulţumesc pentru “Noi” – cea mai puternică galaxie din câte există!”

„Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii, celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit.”

„Eşti un trandafir crescut în inima mea. Promit să-ţi fiu aer, apă, pământ. Dar tu trebuie să-mi promiţi că vei înflori numai pentru mine.”

„Voi merge alături de tine pe stradă cu o condiţie: ascundeţi aripile pentru ca lumea să nu ştie că eşti îngerul meu!”

„Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot

să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.”

” Ziua în care te-ai născut sigur era ploioasă, dar nu era ploaie, cerul plângea pentru că pierduse cel mai frumos înger!”

„Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă.

Te iubesc mai mult decât iubesc viața, frumoasa mea, minunea mea.”

”Dragostea adevarată nu are un sfârșit fericit pentru că dragostea nu are sfârșit.”

”Încă am fluturi în stomac atunci când te văd, chiar dacă te-am mai văzut de un milion de ori! Te iubesc!”

”Te iubesc pentru că pot fi eu însămi doar când sunt cu tine, pentru că simt că pot să-ți spun orice, pentru că atunci când mă gândesc la tine mă înconjoară un sentiment minunat.

De fiecare dată îmi spui exact ce vreau să aud, ești perfect, ești exact cum îmi doresc să fii, te ador!”

„Ți-am zis vreodată de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru că lângă tine sunt mereu eu însămi, pentru că mă faci să mă simt cum nu m-am mai simțit niciodată, pentru că dragostea ta îmi spune că tot ce e mai bun de acum se va întâmpla, pentru că mi-ai arătat ce înseamnă dragostea adevarată… și cred că te mai iubesc pentru că ești pur și simplu irezistibil!”

Urări de Valentine's Day

„De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.”

„Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot!”

“Când sunt cu tine, mă simt împăcat cu lumea întreagă.”

” Dacă aş planta o floare, de fiecare dată când mă gândesc la tine, aş merge acum printr-o grădină plină de flori, fără să îi mai găsesc capătul.”

„Dac-ai fi o lacrimă în ochii mei nu aş plânge niciodată de frică să nu te pierd”

„Nu îţi voi scrie o poezie, nu voi folosi cuvinte alese… îţi voi spune doar că TE IUBESC mai mult decât orice.”

„Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seamă ce mult însemni pentru mine!”

„Azi-noapte mi-am rugat îngerul să te păzească. Dar a venit mai devreme. L-am întrebat de ce. A zâmbit şi mi-a spus că un înger nu păzeşte alt înger!”

„Iubirea nu e târg: te iubesc pentru că mă iubeşti. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc!”

”Ai reușit să faci din mine un om mai bun, mai calm, mai vesel. Pentru asta și pentru un milion de alte motive, te iubesc!”

”Pot să nu te mai văd, dar nu pot să mi te scot din inimă. Pot să nu te mai ating, dar nu pot să mi te scot din minte. Poate nu mai însemn nimic pentru tine, dar tu vei fi întotdeauna specială pentru mine.”

”Aș vrea să-ți fiu pătură, aș vrea să-ți fiu pat, aș vrea să-ți fiu pernă sub cap, vreau să fiu în jurul tău, vreau să te țin strâns în brațe și să fiu norocoasă persoană care te pupă de noapte bună.”

„Văd lumea în ochii tăi și ochii tăi peste tot în lume”

Declarații de dragoste de Valentine's Day

„Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!”

„Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge în braţe şi aş spune „Uite asta”.

“Te iubesc pentru că îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că, fără tine e greu şi nu mă pot regăsi. Te iubesc şi sunt definiţia fericirii eterne”

„Ceea ce-ţi scriu acum nu sunt cuvinte, sunt bucăţi de suflet şi minte, căci dragostea nu se scrie se simte. Te iubesc!”

„Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!”

“Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.”

„Acum că Ziua Îndrăgostiţilor se apropie şi parcă atmosfera se schimba, devine mai plină de iubire şi de înţelegere, stau să mă gândesc la zilele de Sfântul Valentin petrecute împreună cu tine. Poate nu am avut mereu inspiraţie să-ţi iau cadoul pe care îl voiai, dar anul acesta l-am găsit. Sper să-ţi placă şi să-ţi fie drag, pentru ca în el am închis o parte din inima mea, o mărturie a dragostei imense pe care ţi-o port şi care pare să se întregească în fiecare zi. În el se află lucrurile pe care aş vrea să ţi le spun în fiecare zi şi parcă nu reuşesc. Vreau să ştii că te iubesc şi că eşti o inspiraţie pentru mine: mă inspiri să fiu o persoană mai bună în fiecare zi.”

”Te iubesc! Te iubesc așa cum nu am mai iubit nimeni niciodată și nu voi mai iubi nicicând! Te iubesc așa cum nu au iubit toți cei dinaintea mea luați la un loc! Te iubesc tot mai mult cu fiecare zi ce trece și iată de ce aștept cu dor și nerăbdare ziua de mâine! Te iubesc mai mult decât se scrie prin cărți sau se arată prin filme! Te iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine însumi sau orice alt lucru de pe lumea asta! Te iubesc, puiule!”