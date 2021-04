Mesajele lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România către soția lui, făcute publice! Ce a reușit să-i spună înainte să fie prins: „Te iubesc și...”

In articol:

Seara de joi a fost una extrem de încărcată la Survivor România 2021, după ce Daniel Pavel i-a anunțat pe toți în consiliu că Sebastian Chitoșcă și Culiță Sterp vor fi sancționați pentru că au încălcat regulamentul competiției. Înainte de a spune lucrurilor pe nume, însă, prezentatorul a făcut un alt anunț șoc: cineva va părăsi Survivor.

Bineînțeles că ambii concurenți de la Faimoși care au încălcat regulile Survivor s-au gândit că unul dintre ei va fi cel care va pleca acasă. După ce Daniel Pavel a anunțat că, de fapt, cel care părăsește emisiunea este Jador, Sebi a izbucni în lacrimi. Faimosul a povestit de ce a încercat să ia legătura cu soția lui. Se pare că Faimosul a cedat psihic și își dorea să știe ceva despre femeia cu care e însurat de 8 ani.( Cine e soția lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România! Cum arată femeia care i-a furat mințile în urmă cu șapte ani FOTO)

Imediat după ce a făcut declarațiile cu pricina, toți s-au întrebat dacă Faimosul a reușit să ia legătura cu Alexandra, iar răspunsul a venit azi, chiar de la femeia pe care Sebi o iubește.

Soția Faimosului a recunoscut că a primit mesajele de la soțul ei, ba chiar a făcut totul public și a spus ce i-a scris acesta din Dominicană: „Te iubesc și îmi lipsești”, atât a apucat fotbalistul de la Survivor România să îi spună femeii pe care o iubește și despre care a vorbit de mai multe ori în competiție.

„Am încercat să iau legatura cu soția mea. Nici nu are rost să scot în evidență că sunt patru luni. De când sunt cu soția mea de 8 ani de zile, mai mult de două săptămâni nu ne-a despărțit nimic. Sărăcie, bogatie, certuri și probleme. M-am trezit în acea dimineață, nu mai aveam stare să fac nimic. Pur și simplu simțeam că vreau să plec înot acasă, dar nu aveam nicio șansă. Nu știu ce înțeleg oamenii de acasă din emisiunea asta, dar este închisoare.

Având în vedere că acasă am lăsat o situație destul de grea și cu fratele meu, mama, familia, nu am mai rezistat. Am încercat să fac rost de telefon din răsputeri și am ținut să scriu două fraze soției mele, să-i spun că o iubesc mult, că îmi este dor de ea. Nu-mi pare rău, pentru că am făcut tot ce am simțit pentru femeia cu care eu o să mor și atât. Îmi cer scuze oamenilor de acasă. Nu e demn ce am făcut. Îmi cer scuze față de ambele echipe. Nu sunt mândru de ce am făcut”, a spus Faimosul în ediția de joi, la consiliu.