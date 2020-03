În contextul pandemiei de CORONAVIRUS Ugur Yesil , CEO Kanal D Romania a transmis un mesaj tuturor telespectatorilor Kanal D.

"In aceste momente in care fiecare dintre noi, separat si impreuna, infruntam cea mai grea criza a vietilor noastre, noi alegem la Kanal D ratiunea, calmul si responsabilitatea. Intelegem sa sprijinim cu informatii pure, din surse oficiale, fara exagerari, fara minciuni, eforturile uriase de care romanii s-au aratat deja capabili, acolo, in strada, in mijlocul vietii reale. De la soferii de ambulanta care muncesc pana la epuizare pana la doctorii si asistentele medicale, care isi risca propriile vieti pentru a salva vietile altora… In fata lor ne inclinam, ei sunt adevaratii eroi ai acestor zile! In aceasta perioada, mesajul domnului Ugur Yesil, CEO Kanal D Romania, pentru autoritati este simplu: tratati-ne ca pe un partener, pe care va puteti baza pentru a transmite informatiile corecte si sigure. Aveti sprijinul nostru total, absolut si neconditionat!​", a declarat Ugur Yesil, CEO Kanal D Romania.