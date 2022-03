Mesajul dureros al unei mame din Ucraina, după ce fiul ei, pilot în armata rusă, și-a bombardat propria țară: „Am fost copleșită de rușine”

In articol:

Elena Golovenskaia este o femeie de origine din Ucraina, al cărei fiu a luptat de partea armatei lui Vladimir Putin în conflictul militar dintre cele două țari, care durează deja de 18 zile. Tânărul era pilot și a bombardat mai multe orașe, provocând bagube materiale însemnate.

Avionul său a fost doborât pe 5 martie de armata ucraineană, iar acum mama sa a transmis un mesaj put și simplu tulburător. Iată ce a spus femeia, după ce armata din Ucraina i-a capturat băiatul.

Femeia și-a cerut scuze în numele fiului ei, după ce acesta și-a bombardat propria țară: ”Îmi cer scuze poporului ucrainean”

Maiorul Aleksei Golovenski a fost pilot în armata rusă, iar în timpul conflictului, acesta executat ordinele venite din partea comandatului său, acelea de a bombarda Ucraina, propria sa țară. Părinții lui, ambii bolnvani locuiau în regiunea Poltava. Aceștia au aflat despre „isprava” fiului lor din emisiunile de știri, după ce fiul lor a fost capturat de armata ucraineană.

Elena Golovenskaia, mama pilotului, a tranmis un mesaj video absolut emoționant. Cu ochii în lacrimi și vizbil îndurerată, femeia spune că se simte copleșită de rușine pentru ceea ce a făcut fiul ei. Aceasta și-a cerut scuze poporului ucrainean pentru ororile pe care le-a făcut fiul ei, spunând că nu a reușit să-l educe ca fiind o persoană demnă.

„Am aflat despre această știre din presă, urmărind un reportaj despre piloții doborâți. Am fost copleșit de durere și rușine pentru fiul meu, am auzit în mod repetat urletul teribil al sirenelor de raid aerian în Kremenchug. Desigur, sunt îngrijorat pentru fiul meu. Slavă Domnului că a supraviețuit.Îmi cer scuze poporului ucrainean și îmi cer scuze pentru fiul meu și pentru mine că nu am putut crește o persoană normală, demnă”, a spus Elena Golovenskaia, potrivit The Sun.

Mama pilotului rus susține că pe 5 martie, în urma ordinelor comandantului, fiul ei a zburat la Mikolaiv cu avionul său de luptă SU-30SM. Ea a aflat din presă ceea ce a făcut fiul ei.