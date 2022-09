Mesajul emoționant transmis de Barack Obama, după moartea Reginei Elisabeta a II-a: "Eu și Michelle suntem recunoscători că am fost martorii conducerii dedicate a Majestății Sale"

In articol:

Regatul Unit este în doliu, după ce Regina Elisabeta a II-a a murit la vârsta de 96 de ani, aceasta a domnit nici mai mult, nici mai puțin de 70 de ani.

Mesajul lui Barack Obama despre moartea Regina Elisabeta a II-a

Regina s-a stins din viață joi, 8 septembrie, așa cum au declarat public chiar reprezentanții Familiei Regale.

În timp ce era președinte, Barack Obama a avut ocazia să o cunoască pe Regină, iar moartea ei a venit ca un șoc. A scris un mesaj lung, pe care l-a postat să îl vadă întreaga lume, unde a povestit despre relația pe care au avut-o cu aceasta și cum s-a desfășurat viața ei. A vorbit despre momente emoționante, dar și de mândrie la superlativ.

"Din ziua încoronării ei de acum 70 de ani – prima televizată – până în acest moment, pe măsură ce nenumărate omagii sunt postate online în onoarea ei, Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a captivat lumea. Astăzi, eu și Michelle ne alăturăm multor altora care sărbătoresc viața ei și plâng decesul ei. Majestatea Sa avea doar 25 de ani când și-a asumat enorma sarcină de a conduce una dintre marile democrații ale lumii. În deceniile care au urmat, ea va continua să-și facă rolul reginei – cu o domnie definită de grație, eleganță și o etică neobosită a muncii, sfidând șansele și așteptările puse asupra femeilor din generația ei.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ea a devenit prima femeie regală care a servit în serviciu militar activ. Și prin perioade de prosperitate și stagnare – de la aterizarea pe Lună, până la căderea Zidului Berlinului, până la zorii erei digitale – ea a servit ca un far de speranță și stabilitate pentru poporul Regatului Unit și al lumii. Majestatea Sa a lucrat cu 15 prim-miniștri și nenumărați șefi de stat străini. Ea a ascultat profund, a gândit strategic și a fost responsabilă pentru realizări diplomatice considerabile. Și totuși, ea a purtat titlurile ei înalte cu o atingere ușoară – la fel de dispusă să acționeze într-o schiță comică pentru Jocurile Olimpice de la Londra, pe cât a fost să înregistreze mesaje stabile pentru oamenii din Regatul Unit în timpul blocării COVID-19.

Michelle și cu mine am fost destul de norocoși să cunoaștem Majestatea Sa și ea a însemnat foarte mult pentru noi. Pe vremea când tocmai începeam să navigăm în viața ca președinte și primă doamnă, ea ne-a primit pe scena mondială cu brațele deschise și cu o generozitate extraordinară. Din nou și din nou, am fost uimiți de căldura ei, de felul în care punea oamenii în largul lor și de modul în care și-a adus umorul și farmecul considerabil în momentele de mare fast și circumstanțe. La fel ca mulți, eu și Michelle suntem recunoscători că am fost martorii conducerii dedicate a Majestății Sale și suntem uimiți de moștenirea ei de serviciu public neobosit și demn. Gândurile noastre sunt la familia ei și la poporul Regatului Unit în acest moment dificil.", a postat Barack Obama, pe contul lui de Instagram.

Regina Elisabeta a II-a a murit la 96 de ani, după o domnie de 70 de ani

Regina Elisabeta a II-a a murit la vârsta de 96 de ani, în locul pe care l-a iubit cel mai mult, Castelul Balmoral. Anunțul a fost făcut de Casa Regală, pe data de 8 septembrie, scrie BBC.

În această perioadă, Marea Britanie va intra într-un doliu de 12 zile. Următoarele zece zile vor fi cruciale pentru englezi, căci se va pune în aplicare așa-numita operațiune „Podul Londrei”. Abia în a zecea zi Regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată, însă, pe parcursul acestor zile vor avea loc evenimente importante, care vor marca plecarea ei din această lume.

Regina Elisabeta, pe numele său complet, Elizabeth Alexandra Mary Windsor, s-a născut la data de 21 aprilie 1926 și a trăit 96 de ani, dintre care 70 a domnit peste Regatul Unit. Va rămâne în istorie cunoscută drept cel mai longeviv monarh.