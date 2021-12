Mesajul Ioanei Mihăilă, fostul ministru al Sănătății, la doi ani de la descoperirea primului caz de COVID-19: "Am deplâns peste 5 milioane de morți la nivel global"

In articol:

Ioana Mihăilă a ținut să transmită un mesaj tranșant astăzi, când se împlinesc doi ani de când a fost descoperit primul caz de coronavirus. Fostul ministru al Sănătății i-a îndemnat pe oameni să facă cât mai repede vaccinul, pentru ca totul să poată reveni la normal.

Ioana Mihăilă: "Cu toții am suportat restricții, am înfruntat temeri"

Ioana Mihăilă a marcat cum se cuvine împlinirea a doi ani de la începutul pandemiei COVID-19. Fosta reprezentantă de la Sănătate a ținut să readucă în atenția românilor ce s-a întâmplat în tot acest timp, de când virusul nimicitor a pus stăpânire pe omenire, și le-a cerut cetățenilor să se vaccineze cât mai repede: "Sunt doi ani în care cu toții am suportat restricții, am înfruntat temeri și, din păcate, am deplâns peste 5 milioane de morți la nivel global.

Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătății [Sursa foto: Captură video]

După doi ani ne simțim obosiți și ne dorim să revenim la normalul, de care ne e dor. De aceea am o singură o rugăminte: vaccinați-vă. Este cea mai sigură și eficientă cale de a ne proteja de acest virus și de a-i proteja pe cei de lângă noi.", a scris Ioana Mihăilă, pe rețelele de socializare.

Imagine cu caracter ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

"Vaccinarea este și trebuie să fie un gest de convingere"

Fostul ministru al Sănătății a declarat că înțelege, pe de-o parte, atitudinea sceptică cu care privesc oamenii imunizarea, însă este de părere că vaccinarea este singura soluție care poate readuce normalitatea în țara noastră: "Mulți dintre noi încă sunt nesiguri sau au întrebări legate de vaccin. Sunt oameni cu întrebări absolut normale. Pe cei vaccinați îi rog: stați de vorbă, cu calm, cu aceste persoane.

Povestiți-le experiența vaccinării cu înțelegere și respect față de îngrijorările lor. Vaccinarea este și trebuie să fie un gest de convingere. Fără încredere nu vom reuși nimic.", a încheiat Ioana Mihăilă, în mesajul transmis pe contul personal de Facebook.

