Mesajul lăsat de astrologul Mădălina Manole, cu puțin timp înainte să moară! Nimeni nu își imagina ce urma să se întâmple: „Adio! Un coșmar”

În vârstă de 39 de ani, Mădălina Manole a murit pe data de 30 ianuarie, în urma unui stop cardio-respirator, mai ales că în ultima perioadă se confrunta cu probleme serioase de sănătate.

Tânăra era foarte cunoscută în comunitatea astrologilor din România și a fost prezentă în platourile emisiunilor TV în nenumărate rânduri, inclusiv la Kanal D, aducând horoscopul în casele românilor de sute de ori.

Pe data de 1 ianuarie, însă, Mădălina Manole a scris un mesaj pe pagina personală de Instagram, fără ca nimeni să-și imagineze că o astfel de tragedie era pe cale să se petreacă: „Adio, 2022! Un coșmar! Bun venit, 2023! Tu sper să fii mai blând cu mine!”, a scris astrologul Mădălina Manole, în dreptul unei imagini unde apare la malul mării.

Ce spunea Mădălina Manole despre problemele de sănătate cu care se confrunta

Mădălina Manole se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, iar aceasta s-a stins din viață luni, pe data de 30 ianuarie, în urma unui stop

cardio-respirator.

Însă, cu toate acestea, femeia a făcut o postare pe rețelele de socializare, în vara anului trecut, acolo unde le-a transmis urmăritorilor din mediul online că s-a confruntat cu probleme de sănătate grave, din cauza cărora a ajuns la transfuzii de sânge.

„Mă înclin în fața nemărginirii Universului. Mi-a adus lecții grele, dar știu că puteau să fie și mai grele! După ce am trecut pe lângă moarte, învăț să trăiesc din nou, dar de data aceasta cu mai multă poftă și bucurie și recunoștință!

Am revenit cu forțe proaspete! Am avut o perioadă grea, în care m-am confruntat cu niște probleme de sănătate grave din cauza cărora am ajuns la transfuzii de sânge.

A fost și un burn out la mijloc și asta pentru ca m-am suprasolicitat. Am muncit fără pauză în ultimii 5 ani. Așa că Universul a decis să-mi pună frână și să mă învețe să mă prețuiesc mai mult. De aceea, unele colaborări le-am încheiat. Am ales să rămân alături de cei care-mi apreciază munca și dau valoare contentului”, scrisese Mădălina Manole, pe paginile de socializare.