„Eram fericiți și nu știam… A trecut doar o lună de când am primit biletele astea de avion.

Mâine dimineață trebuia să zbor cu ele spre Jerusalim împreună cu Părintele Necula de la Sibiu și cu prietenii mei de la Doxologia.

Azi trebuia să termin o parte din filmarile pentru emisiune și la ora asta trebuia sa dorm pentru că azi aș fi filmat toată ziua!

La începutul lui aprilie trebuia să zbor la Chișinău pentru filmări și de Florii as fi zburat la Roma pentru un eveniment organizat de românii din Italia.

Acolo mi-as fi luat și copiii.

Le-am promis ca-i duc la Colosseum.

In câteva săptămâni lumea s-a schimbat.

Nimic din ce știam nu va mai fi la fel.

Cei care cred altceva, sunt naivi !

El Pais , ziarul spaniol, a avut cel mai bun titlu zilele astea: ERAM FERICIȚi ȘI NU ȘTIAM ( Éramos felices y no lo sabíamos)”, a scris Dan Negru pe pagina lui de Facebook.

Au inceput controalele in Bucuresti si in toata tara dupa intrarea in vigoare a Ordonantei militare 2. Politistii si jandarmii patruleaza toata noaptea pentru a se asigura ca se respecta interdictia de circulatie instituita pentru intervalul orar 22-6 dimineata.

Persoanele care circula noaptea, dupa ora 22.00 si pana la 6 dimineata, trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate, o adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere (poate fi scoasa la imprimanta si completata/scrisa integral de mana).

De luni 23 martie, romanii care se deplaseaza in interes personal sau profesional, in intervalul orar mentionat, sunt obligati sa prezinte actul de identitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe proprie raspundere.

Aceste documente trebuie prezentate reprezentantilor Politiei Romane, ai Jandarmeriei sau ai Politiei Locale in momentul legitimarii. Oamenii legii pot fotografia documentele, anunta autoritatile.

