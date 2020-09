Raed Arafat

Raed Arafat, secretar de stat în MAI și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, este cel care a înființat SMURD (Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare) în România. Au trecut 30 de ani de atunci, iar celebrul medic a transmis un mesaj aniversar.

„30 de ani. Cifra la care am ajuns astăzi, de la momentul în care a pornit inițiativa de a dezolva un serviciu de urgență modern, destinat salvării vieților și intervenției rapide de urgență pe care îl cunoașteți sub denumirea SMURD. Acum 30 de ani au avut loc primele intervenții, primele ieșiri a unei echipe voluntare care urmă să devină nucleul dezvoltării acestui serviciu. Voluntariat, dedicare, sacrificiu din partea unor oameni care au pus viața altora înainte intereselor lor proprii. 30 de ani de implicare a mai multor entități din sectorul public, privat, entități internaționale, care au venit în sprijinul nostru, că să dezvoltăm acest serviciu.

Astăzi, când sărbătorim 30 de ani de la începerea activității SMURD, astăzi vin și vă spun mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat și va implicați și va veți implica în dezvoltarea acestui serviciu, tuturor celor care ne-ați sprijinit ca să ajugem unde suntem. Nu puteam să ajungem aici dacă nu era o muncă de echipă și dacă nu aveam sprijinul potrivit la momentul potrivit. Vom fi mereu alături de cei care au nevoie de noi, vom fi mereu o echipă care se dedică salvării de vieți. La mulți ani colegilor, la mulți ani pompierilor, la mulți ani medicilor, la mulți ani asistenților, la mulți ani piloților, la mulți ani voluntarilor care zi de zi se află în serviciul semenilor lor. La mulți ani, SMURD!", a transmis Raed Arafat, într-un videoclip publicat pe pagina oficială de Facebook.

Raed Arafat a povestit cum a fost înființat SMURD

SMURD a fost înființat în anul 1990 de dr. Raed Arafat, iar primii salvatori au fost câțiva voluntari, dispuși să petreacă timp departe de cei dragi pentru a-i ajuta pe cei care aveau nevoie de intervenția lor. Cu timpul și cu mult sprijin din partea celor din jur, serviciul s-a dezvoltat și a ajuns așa cum îl cunoaștem în zilele noastre.

„În septembrie 1990 a fost prima echipă care a fost nucleul acestui serviciu. Poate atunci nimeni nu știa și nici nu își imagina unde se va ajunge. Dar, pe parcurs, am evoluat și am ajuns la un sistem național, un sistem care a fost dezvoltat cel puțin în două etape, o etapă de jos în sus, în Mureș, după care în 1993 Bihor, Sibiu, în 1994 Clujul care inițial a refuzat modelul acesta, apoi l-a adoptat, după care Timișoara și Craiova, Iași, Hunedoara. Apoi, etapa a doua, din 2007 când s-a luat decizia să se facă pe plan național și am stabilit și s-a mers de sus în jos în dezvoltarea acestui serviciu. În 2012 am ajuns să îl operaționalizăm în ultimul județ din România, care nu avea încă acest serviciu. E o evoluție care a inclus foarte multe aspecte, pe lângă dezvoltarea SMURD-ului. SMURD-ul a început în 1990, dar în 1993 a fost înființată prima cameră de resuscitare, iar în 1994 a apărut prima unitate de primiri urgențe după un model mai mult americano-britanic”, a declarat Raed Arafat pentru sănătatea.tv.