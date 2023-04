Mesajul neașteptat, transmis de Theo Rose. Fanii au fost luați total prin surprindere: „Nu tu ai vrut succes?”

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, tânăra este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Theo Rose a postat pe Instagram un mesaj legat de celebritate și de efectele succesului. Mai mult decât atât, în textul postat de cântăreață, succesul este asociat chiar cu un blestem, asta pentru că acțiunile unei persoane celebre și cu succes vor fi analizate mereu de cei din jur.

”Dar nu tu ai vrut asta, Cristian? Nu tu ai vrut succes? Credeai că succesul vine numai cu o tolbă de lucruri bune? Asta va fi blestemul tău de-acum întotdeauna. Când o să cauți, ca să găsești va trebui să cauți de zece ori mai mult. Toți sunt cu ochii pe tine. Dar trebuie să fii doar atent, atâta tot. Să nu îi lași să îți intre în inima ta care e mereu deschisă și s-o ciugulească. Să te ferești de căpușe, pentru că ai văzut, ele par așa mici și inofensive, dar de fapt stau acolo și-ți sug toată viața. Mai închide uneori ușa, Cristian, iubitul mamei, că n-are să se întâmple nimic rău.” , a fost mesajul pe care l-a postat Theo Rose, pe pagina personală de Instagram.

Theo Rose a decis să nască natural

Mult a fost puțin a mai rămas, până când Theo Rose va deveni mămică pentru prima dată, iar în urmă cu ceva timp, artista chiar le-a dezvăluit urmăritorilor ei de pe rețelele de Instagram că a decis să nască natural.

”Îmi mai e frică, da. Am zile când mă mai tem. M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: 'Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică că totuși, e cea mai importantă experiență din viața unei femei”, a spus Theo Rose, pe Instagram.