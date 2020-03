Vergil Chițac a avut în ultimele zile mai multe întâlniri, el participând inclusiv la ședința Biroului Permanent a PNL de luni, 10 martie. De asemenea, senatorul s-a întâlnit cu membrii ai USR și PLUS, atât în București, cât și în Constanța.

Cel mai probabil, senatorul s-a infectat cu coronavirus după ce a fost la o reuniune NATO la Bruxelles în perioada 17-19 februarie.

Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat că, având în vedere că senatorul Vergil Chiţac, diagnosticat cu coronavirus, a participat la reuniunea Biroului Politic, toţi membrii conducerii liberale se vor izola la domiciliu, iar toţi senatorii din grupul senatorial au obligaţia să se izoleze.

Mesajul secret transmis în cadrul PNL:

Către toți membrii PNL a fost transmis un mesaj intern în care li se solicita să întocmească o lista cu toți cei care au fost prezenți la ședința Biroului Politic Național de luni, 10 martie 2020, și cu cei care s-au întâlnit cu Vergil Chițac.

”Fiti foarte atenti la acest MESAJ de o importanta MAJORA! Avem de intocmit o lista cu NUME/PRENUME + NR. DE TELEFON pentru TOTI cei care au fost prezenti la sedinta BPN de luni, 10.03.2020, in sala grupului PNL.

Vorbim aici de cei din aparatul Guvernului, ministri, consilieri de stat, consilieri, deputati, senatori, presedinti de organizatii, candidati validati, absolut toti cei care au intrat in sala de grup a PNL in sedinta din 10.03.2020.

De URGENTA, cu exceptia celor care mi-ati dat personal datele de contact astazi si v-am notat in fata voastra pe calculator, toti cei care au fost in sala de grup LUNI sa trimita un email la adresa [email protected] cu numele/prenumele si numarul de telefon.

Repet, cei care au fost prezenti in sala de grup a PNL, la sedinta BPN din 10.03.2020.

Diseminati acest mesaj in grupurile de conducere pentru a-i identifica pe toti care au intrat in sala apoi, fiecare in parte, sa trimita emailul catre adresa de mai sus”

Încă un parlamentar PNL infectat

Încă un parlamentar român a fost depistat pozitiv la coronavirus. Este al doilea caz, după ce senatorul PNL Vergil Chițac a fost testat pozitiv. Deputatul este tot din Constanța și ar fi intrat în contact direct cu Vergil Chițac.

Alertă și la USR și PLUS Constanța

Este alertă și la USR și PLUS Contanța, după ce Stelian Ion a anunțat că au avut întâlniri cu senatorul Vergil Chițac.

Mai mulți membri din conducerea PNL, USR și PLUS Constanța au avut mai multe întâlniri de negociere pentru candidatura senatorului Chițac la Primăria Constanța, a declarat deputatul Stelian Ion, pentru g4media.ro

”M-am întâlnit cu Vergil Chițac în 21 februarie și încă o dată la Parlament, și chiar am dat noroc cu el, la audierea ministrului Predoiu pentru Guvernul Cîțu”, spune Stelian Ion.

400 de femei, suspecte de coronavirus

Senatorul Vergil Chițac s-a mai întâlnit cu 400 de femei la un eveniment de Ziua Femeii, organizat în Constanța. Acolo, el a împărțit flori și mărțișoare.

Anunțul făcut de Ludovic Orban

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că, având în vedere că senatorul Vergil Chiţac, diagnosticat cu coronavirus, a participat la reuniunea Biroului Politic, toţi membrii conducerii liberale se vor izola la domiciliu, iar toţi senatorii din grupul senatorial au obligaţia să se izoleze.

El a precizat că nu va merge la consultările de la Cotroceni, pentru desemnarea premierului, pentr că ar însemna să-l pună în pericol pe preşedinte.

”Având în vedere că senatorul Vergil Chiţac a participat la reuniunea Biroului Politic, toţi membrii Biroului Politic se vor izola la domiciliu. Toţi senatorii din grupul senatorial au obligaţia să se izoleze. Nu aşteptăm ancheta epidemiologică, atât timp cât există riscul”, a declarat Orban.

El a spus că toţi miniştrii şi membri de partid prezenţi vineri la şedinţa conducerii liberale vor fi testaţi.

”Vom fi la dispoziţia medicilor, pentru a se face ancheta cu toate persoanele cu care am intrat în contact. Eu, ca premier interimar, mă voi izola la Vila Lac, de unde voi lua toate deciziile. Miniştrii vom vedea unde se vor izola, până la sosirea rezultatelor. Le-am recomandat să nu aibă niciun contact cu niciun angajat”, a precizat Orban, care a dat asigurări că miniştrii îşi vor exercita toate atribuţiile.



Premierul a spus că diagnosticele vor fi făcute publice.

”Nu merg la consultări, pentru că ar însemna să-l pun în pericol pe preşedinte”, a declarat Orban, referindu-se la consultările de la Cotroceni pentur desemnarea premierului.

Ministrul Sănătăţii, prezent alături de Orban, a declarat că acesta este un contact asimptomatic şi va fi supus testelor.

”Medicina este aceeaşi pentru toată lumea - aceleaşi protocoale implementate la nivel naţional vor fi aplicate şi în acest caz”, a dat asigurări ministrul Victor Costache.

Orban a spus că la reuniunea Biroului Politic Naţional nu a dat mâna cu Vergil Chiţac şi a mai avut o întâlnire în urmă cu 6-7 zile, unde nu îşi aminteşte dacă au dat mâna.