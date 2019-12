Designerul DyAndy a dispărut de ceva vreme din peisajul public, mai ales după ce a avut niste probleme seriase cu legea.

Zilele acestea, ipediat după Crăciun, el a postat câteva mesaje care le-au dat de gândit prietenilor virtuali. "Mai bine traiti cum va rugati. Daca nu faceti fapte bune, nu aveti mila si blandete este de prisos orice rugaciune. Rugaciunea se face doar pentru omul bolnav, in rest stie Domnul tot ce gandesti si ce doresti. Ti le da pe toate la timpul lor. In fiecare zi sa vezi binecuvantarile si sa multumesti mai bine decat sa ceri. Probleme ai doar atunci când ești bolnav, nu ai de mâncare, nu ai libertate, de îmbrăcare sau unde sa dormi. În rest sunt doar chestii la care se poate renunța", a scrs fostul designer pe contul s[u de socializare.

Designerul DyAndy, pe numele sau real Danut Parvan, si-a schimbat complet viata dupa ce a iesit din inchisoare. Creatorul de moda s-a apropiat mai mult de Dumnezeu si de biserica, iar la evenimentele mondene si emisiuni e o prezenta extrem de rara.

DyAndy a fost saltat de politisti, in 2009, fiind acuzat de proxenetism. A fost eliberat insa dupa trei luni de detentie. Dupa ce a iesit din arest i-a luat multa vreme sa-si revina, si sa-si poata relua viata si activitatile. Cele trei luni de detentie insa l-au transformat radical.

De cand a fost eliberat, DyAndy nu a prea mai aparut in lumina reflectoarele, iar evenimentele mondene la care a participat sunt putine la numar. Activitatea profesionala a reluat-o insa, a facut noi creatii, insa nu a mai participat cu nicio colectie la vreun eveniment de moda. Designerul prefera sa stea departe de lumina reflectoarelor, sa duca o viata linistita alaturi de apropiati si prieteni si se bucura de orice lucru marunt.

Tot imediat dupa ce a iesit din inchisoare, DyAndy a devenit si mai credincios. El merge adesea la biserica, citeste multe rugaciuni, unele din ele postandu-le si pe contul sau de socializare.

Pe langa design vestimentar, DyAndy e pasionat de calatorie. Designerul pleaca adesea in mini-vacante in strainatate, dar si in tara.