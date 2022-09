Mesajul transmis de Klaus Iohannis, după moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii: ”Românii sunt alături de Familia Regală”

In articol:

Astăzi, 8 septembrie, au venit vești rele de peste hotare. Suverana Regatului Unit se afla de zile bune în grija medicilor, la Palatul Balmoral din Scoția, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea.

Din păcate, însă, la 96 de ani, viața i s-a oprit brusc Reginei Elisabeta a II-a, lăsând în urma sa multă durere, un gol imens pentru țara pe care a condus-o timp de șapte decenii, dar și o tristețe ce a trecut granițele.

În urma tragicei vești, dispariția celui mai longeviv monarh din lume, președintele țării noastre a reacționat imediat.

Klaus Iohannis, pe contul personal de Twitter, a trimis un mesaj către Familia Regală. Președintele României și-a exprimat regretele față de trecerea în neființă a Reginei Elisabeta a II-a, asigurând familia îndoliată de sprijinul moral al românilor.

De asemenea, politicianul îi aduce celei care a condus Marea Britanie timp de 70 de ani un ultim omagiu prin cuvintele de laudă prin care a descris-o.

„Sincere condoleanțe la trecerea în neființă a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestății Sale, care s-a întins pe parcursul a 7 decenii, a modelat istoria modernă și este un simbol excepțional al loialității și al angajamentului față de serviciul public. Românii sunt alături de poporul britanic și de Familia Regală”, a transmis Klaus Iohannis, pe Twitter.

Heartfelt condolences on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.