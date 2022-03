Mesajul unei tinere din Ucraina, pentru românii care i-au sărit în ajutor. I-a lăsat fără cuvinte: ”Nu suntem în stațiune, într-un hotel de 5 stele...”

In articol:

O tânără din Ucraina, care se află în România, le-a transmis un mesaj tuturor celor care i-au sărit în ajutor! Lyena le-a mulțumit celor cu suflet bun, pentru ajutorul și sprijinul pe care i l-au oferit de când se află în România. Tânăra, care a părăsit Ucraina, a ținut să spună câteva lucruri importante, legate de faptul că a simțit o dragoste imensă și multă grijă din partea românilor, care au vrut

să-i aducă toate lucrurile de care aceasta avea nevoie.

Citeste si: „Fiul tău a murit, poţi să-l îngropi!” A aflat că fiul ei a murit pe front, chiar de ziua sa de naștere. Care au fost ultimele cuvinte ale tânărului

Citeste si: Războiul se va încheia RAPID! Ce ce va întâmpla cu soldații ruși în următoarele zile și care e MOTIVUL..- bzi.ro

Ba mai mult decât atât, tânăra spune că nu se află într-o stațiune sau într-un hotel de 5 stele, însă nu acest lucru contează, ci faptul că au un adăpost deasupra capului, de care ucrainenii aveau nevoie. De altfel, femeia le spune românilor să nu-și facă griji pentru că nu le lipsește nimic în momentul de față.

Citeste si: Rușii, interceptați! Zelenski a spus totul public: „Și viața voastră va fi luată. Vă ascultăm conversaţiile. Auzim totul”

Voluntar [Sursa foto: Facebook MAI]

Mesajul transmis de tânăra din Ucraina

”Salutare romani minunati. Vă scriu de pe Strada Preciziei 30. Suntem ucraineni. Ieri am cerut doar niște medicamente, un șampon și ceai. Mulți oameni mi-au trimis un mesaj imediat, încercând să ajute. Și mulți oameni s-au grăbit să cumpere lucrurile de care avem nevoie. A fost atât de copleșitor. Am simțit dragoste și grijă românești. Suntem extrem de recunoscători pentru cel mai mare ajutor în aceste vremuri negre pentru noi.

Cat despre conditiile in care traim... Ei bine, nu suntem in statiune, intr-un hotel de 5 stele cu sala de sport si piscina, nu? Poate părea rău, dar în realitate nu este atât de rău pe cât cred unii dintre voi. Tot ce ne trebuie este adăpostul temporar. Avem apă caldă, avem suficientă mâncare, avem suficientă apă de băut. nu-ți face griji. 😊 Și din nou, niciodată în viața mea nu am cerut ajutor. Și sunt șocat de bunătatea poporului român. Te simt iubire și grijă nesfârșită”, este mesajul tinerei din Ucraina, pe grupul de Facebook ”Uniți pentru Ucraina”.

Voluntar [Sursa foto: Facebook MAI]