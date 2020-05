Renumită cântăreață de muzică populară, dar și fostă prezentatoare tv, Niculina Stoican este căsătorită de ani buni cu Vasile Stănescu, un om de afaceri care a făcut închisoare pentru obținerea ilegală de rambursări de TVA. Pentru artistă, totul a revenit la normal atunci când partenerul ei de viață, cu care are un băiat (Vlad), a fost eliberat condiționat din detenție.

Citeste si: Cristian Pomohaci a botezat doi gemeni la Paris, îmbrăcat în veşmânt de preot, deşi a fost exclus din Biserica Ortodoxă Română! VIDEO

Zilele trecute, Vasile Stănescu a postat pe contul lui de Facebook un mesaj viral, prin care actuala pandemie este interpretată într-un mod diferit, măsurile autorităților în cazul coronavirusului fiind puse la îndoială.

”1. Nu port mască de față pentru că... Este reproducerea perfectă pentru bacteriile care pot ajunge în gură și în plămâni (salut infecție respiratorie superioară !?)

2. Nu port mănuși pentru că... am suficient creier să realizez că ar trebui să schimb mănuși de fiecare dată când ating altceva, altfel e doar contaminare încrucișată cu aceleași mănuși.

3. Pastrez distanțe sociale pentru că... respect spațiul personal al altora, dar nu pentru că mi-e frică de concetățenii sau vecinii mei. De fapt, aș îmbrățișa bucuros pe cineva chiar acum în public dacă ar fi un sentiment reciproc. Îmbrățișarea eliberează, de asemenea, endorfine care ridică starea de spirit și ameliorează stresul... există o grămadă de stres în acest moment.

4. Nu fac vaccinul antigripal pentru că... (în ceea ce privește coronavirus) nu vreau să-mi cresc șansele de a obține o boală respiratorie superioară inclusiv 4 tulpini de coronavirus cu 36 %.

5. Nu voi fi testat, chiar dacă voi prezenta simptome pentru că... știu deja că îl vor eticheta Covid19 fără un test real și voi fi adăugat la numerele de "cazuri noi" crescând panica pentru ceva ce s-ar putea sau nu fie cu adevărat... Plus că îmi vor spune să mă duc acasă și să mă plimb... dar fiți siguri că am suficient creier să stau acasă și departe de oameni când sunt bolnav sau am simptome de boală.

6. Mă spăl pe mâini cu săpun și apă pentru că... mă rog, ăsta e doar de bun simț.

7. NU VOI PRIMI VACCINUL! Guvernul nu a mandatat niciodată un vaccin și să fiu al naibii dacă mă obligă să pun ceva în corpul meu. Nu sunt oaie și nu mă las manipulat de guvernanți să creadă că au interesul nostru.

8. Nu voi trăi cu frică, căci știu că Dumnezeu este în stăpânire. Dacă vrei să stai în casa ta și să nu ieși niciodată pentru că "faci ceea ce trebuie" e în regulă, acela ești tu. Dar nu am de gând să las mass-media să mă sperie să cred că asta e panică în masă. Asta vor, să închidă țara asta și o fac chiar în fața ta. Voi continua să ies și să susțin localnicii cât mai mult posibil. Trăiește prin credință, nu prin frică.

Începeți să cercetați... aveți tot timpul din lume. Opriți știrile și începeți cercetările din surse care nu au niciun câștig financiar sau conflict de interese... veți învăța destul de multe, și veți realiza că ați fost mințit și manipulat.", a postat Vasile Stănescu, soțul Niculinei Stoican.