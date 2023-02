Messi a spus tot! Care a fost motivul pentru care şi-a vărsat furia pe Van Gaal şi de ce l-a numit prost pe un adversar

In articol:

Argentina- Olanda a fost de departe cel mai încins meci de la Cupa Mondială din Qatar. Jucătorii s-au contrat încontinuu, iar Leo Messi a fost în centrul atenţiei, cu două gesturi extrem de controversate.

La aproape două luni de la acel episod, argentinianul a explicat ce s-a întâmplat pe teren şi de ce a fost atât de multă încrâncenare între cele două echipe.

16 cartonaşe galbene şi unul roşu a arătat arbitrul în meciul din sferturile de finală ale Cupei Mondiale, dintre Argentina şi Olanda. Au fost extrem de mulţi nervi pe teren, iar fiecare jucător a încercat să îşi provoace adversarii prin toate mijloacele. A fost şi cazul lui Leo Messi, care a sărbătorit golul de 2-0 în faţa selecţionerului Olandei, Louis van Gaal. Argentinianul a dus mâna la urechi şi ar fi urlat în direcţia antrenorului "Acum nu mai vorbești?" .

Messi a explicat acum că a vrut să se răzbune pe selecţionerul Portocalei Mecanice, care ar fi vorbit urât despre el înainte de meci.

, ar fi spus Van Gaal. Căpitanul i-a răspuns astfel lui Van Gaal, pentru a-i demonstra că s-a pripit când a făcut acea declaraţie.

"Celebrarea mea împotriva Olandei? A fost un gest firesc. Unii colegi din echipă mi-au spus ce a declarat Van Gaal înainte de meci. Nu-mi place că am lăsat imaginea aceea, dar așa a ieșit. A fost multă nervozitate", a spus Messi, într-un interviu pentru Urbana Play.

Un alt moment controversat care l-a avut pe Messi în prim plan s-a întâmplat în zona de interviuri, după meci. Argentina se calificase în semifinale, dar căpitanul ei încă nu se calmase. Messi era un pachet de nervi când l-a zărit pe Weghorst şi l-a jignit, chiar în faţa camerelor. "La ce te uiți, prostule? Du-te acolo, prostule! Hai, du-te acolo!", i-a strigat Messi atacantului olandez.

