ANM a emis, joi dimineață, mai multe avertizări de vreme rea și o informare meteorologică, valabilă până sâmbătă. În aceste zile, se vor semnala intensificări ale vântului, iar zăpada va fi spulberată.

Conform meterologilor, de astăzi și până sâmbătă,vântul va prezenta intensificări temporare în estul și sud-estul țării, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar la munte, cu peste 60 km/h, spulberând zăpada. Intensificări ale vântului vor fi și în restul țării, dar pe arii mai restrânse.

Se vor semnala ninsori, în general slabe cantitativ, în zonele de munte, local în nord, centru și est, iar în cursul zilei de vineri și în regiunile sudice.

Până la finalul săptămânii, în cea mai mare parte a țării, vremea va fi rece, local geroasă în timpul nopților.

Meteorologii au emis două avertizări cod galben pentru astăzi

Prima avertizare a meteorologilor este una de tip cod galben pentru intensificri ale vantului si zapada spulberata. Avertizarea intra in vigoare joi, la ora 13:00 si expira in aceeasi zi, la ora 18:00. Vantul va prezenta intensificari in jumatatea de sud a Moldovei, Dobrogea si estul Munteniei, cu viteze de 55...60 km/h, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura, precum si pe litoral peste 70 km/h, spulberand zapada. Va mai ninge slab in extremitatea de sud-est a tarii.

A doua avertizare a meteorlogilor este tot de tip cod galben de intensificari ale vantului si ninsori viscolite și intră în vigoare, joi la ora 18:00 si expira vineri la ora 23:00.În acest interval, în Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura vantul va avea intensificari, temporar cu viteze de peste 70 km/h, astfel ninsorile vor fi viscolite, zapada spulberata, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ.

Citeste si: MAI: Peste 650 de persoane, salvate după ce 70 de autovehicule au rămas blocate sau au derapat, din cauza viscolului; şapte persoane, rănite după căderea unor copaci sau elemente de construcţie; peste 88.000 de consumatori, fără electricitate

Cum va fi vremea joi în București! Anunțul meteorologilor

Miercuri seară, Gabriela Firea anunța că a primit pentru București o avertizare de la meteorologi.

Școli închise 2020. Lista actualizată - 6 și 7 februarie 2020

"Am primit acum actualizarea informatiilor meteo, de la ANM. In sudul Bucurestiului, se va ajunge la 15-20 cm de zapada (sectoarele 4 si 5), iar intre 5-7 cm de zapada spre nord", scria Gabriela Firea pe Facebook.

Citeste si: Ninsori și zăpadă în toată țara! Situația drumurilor după 12 ore de Cod Roșu

Pentru București, ANM anunță că temperaturile se vor păstra în jurul valorilor de -1 și 0 grade pe parcursul acestei zile, iar la noapte vor ajunge la -5 grade. Va mai ninge temporar., iar stratul de zăpadă va ajunge la 20 până la 35 cm. Vântul va fi însă cel care va face ravagii, va bătea cu viteze de până la 50 km/h, viscolind zăpada