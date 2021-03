Metoda prin care un medic din Capitală a tratat pacienți infectați cu noul coronavirus! Oricine își poate permite

In articol:

Medicul pneumolog Gilda Popescu, de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a povestit pentru un post de televiziune modul în care a tratat mai mulți pacienți infectați cu noul coronavirus. Metoda ar fi una eficientă și este destinată pentru astm. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii britanici, peste 90% dintre pacienții tratați cu acest medicament nu ajung să facă forme severe ale virusului.

„Eu nu am pornit ca să fac un studiu științific. A fost o întâmplare pornită de la cazuri reale – cele de afectare pulmonară. Pacienții cu afecțiuni inflamatori cronice au nevoie de terapie, cel puțin astmaticii, de terapia cu corticosteroizi. Toate ghidurile noastre menționează administrarea corticosteroidului inhalator încă din stadiul precoce al astmului bronșic. Și-n bronhopneumopatiile obstructive cronice avem nevoie de acest medicament sub forma de aerosoli, în special când se produc exacerbări, adică o modificare a stării generale, cu toate că acești pacienți sunt tratați cu anumite medicamente care au rol în primul rând bronhodilatator, să adăugăm corticosteroizi.

Așa am pornit eu. La un pacient care avea o bronhopneumopatie obstructivă cronică am semnalat prezența unei suprainfecții de natură virală – nu știam exact. Am făcut testul, pentru că în primul rând în această perioadă te gândești la infecția cu virusul SARS-CoV-2, și am constat că era deja infectat”, a povestit medicul pneumolog Gilda Popescu, pentru un post de televiziune.

Câte cazuri de coronavirus au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Cauzrile de coronavirus continuă să crească în țara noastră de la o zi la alta. Până astăzi, 25 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 919.794 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 825.208 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.651 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.196 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.